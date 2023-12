15 mesi di Microsoft 365 Family + 1 anno di McAfee Total Protection a soli 61,99€ (codice via email)

Ottima occasione in vista del Natale per gli utenti interessati all’acquisto del piano annuale Microsoft 365 Family in bundle con McAfee Total Protection, in offerta a soli 61,99 € a fronte di un prezzo consigliato di 184,42 €. Ecco il link all’offerta.

Microsoft 365 Family e McAfee Total Protection sono tra le migliori soluzioni per tutta la famiglia, grazie alla condivisione fino a 6 persone e la sicurezza digitale garantita. Con McAfee Total Protection, ottima suite di sicurezza per la protezione totale dei dati e dei dispositivi, sarà possibile avere a disposizione una soluzione completa contro virus e altre minacce informatiche.

Bundle Microsoft 365 Family + McAfee Total Protection in offerta a meno di 62€ su Amazon

Con Microsoft 365 Family l’utente avrà a disposizione uno spazio di archiviazione sicuro e l’accesso a tutte le app premium in un solo piano, come ad esempio Word, Excel e PowerPoint.

La condivisione fino a 6 persone e l'utilizzo in contemporanea fino a 5 dispositivi per ciascun utente rendono questo piano l'ideale per tutta la famiglia e un ottimo regalo di Natale.

Nell'abbonamento sono inclusi anche l’accesso offline a Word, Excel, PowerPoint e OneNote e alle loro funzionalità premium. Sul fronte della sicurezza abbiamo l’efficacia di Microsoft Defender, ottimo per la protezione dei propri dati personali e i documenti più importanti.

Con McAfee Total Protection, invece, l’utente avrà a disposizione per 12 mesi una VPN per l’accesso al web in anonimo, un gestore delle password per salvare le proprie credenziali in tutta sicurezza, più un antivirus per proteggere tutti i dati in tempo reale.

Il piano di 15 mesi di Microsoft 365 Family e quello annuale di McAfee Total Protection è in offerta a 61,99 euro sul sito amazon.it. Una volta completato l'ordine si riceverà un codice di attivazione per il download immediato dei due software.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.