130€ RISPARMIATI sul tuo prossimo iPhone 15: AMAZON IMPAZZISCE

L'iPhone 15 si presenta come un dispositivo all'avanguardia, caratterizzato da funzionalità innovative e un design robusto. Dotato di una memoria interna da 256 GB e tecnologia cellulare 5G, offre connettività avanzata per un'esperienza utente veloce e affidabile. La tecnologia di connettività include Wi-Fi e USB, garantendo versatilità nelle opzioni di connessione.

La caratteristica distintiva è la Dynamic Island, che fornisce notifiche e aggiornamenti in tempo reale, consentendo agli utenti di rimanere informati su chiamate in arrivo, aggiornamenti di volo e altro ancora. Realizzato con materiali di alta qualità. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una luminosità eccezionale, due volte superiore rispetto ad iPhone 14, rendendo la visualizzazione sotto la luce solare ancora più nitida.

La fotocamera principale da 48 MP con teleobiettivo 2x cattura immagini straordinariamente dettagliate, e la modalità Ritratti di nuova generazione offre ritratti ancora più intensi e regolazioni post-scatto. Il potente chip A16 Bionic permette funzioni avanzate come la fotografia computazionale, transizioni fluide della Dynamic Island e la modalità "Isolamento vocale" nelle chiamate.

La connettività USB-C offre maggiore praticità, consentendo di utilizzare lo stesso cavo per caricare il Mac, l'iPad e persino l'iPhone 15. Le funzioni di sicurezza includono SOS emergenze via satellite in caso di mancanza di copertura e il Rilevamento incidenti, che riconosce incidenti gravi e chiede aiuto automaticamente se necessario.

Amazon, oggi, applica uno sconto del 12% (-130€) su iPhone 15 vendendolo, così, a 979€. Approfitta subito di questa grande opportunità di risparmio!