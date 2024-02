128GB di storage in più con la PenDrive Kingston in MAXI SCONTO

Kingston è una delle principali aziende nell'ambito della produzione di memorie e dispositivi d'archiviazione e oggi, su Amazon, la sua PenDrive da 128GB viene scontata del 34% e venduta a 10,49€.

Prezzaccio per la PenDrive Kingston da 128GB

Kingston presenta una soluzione di archiviazione affidabile e versatile con la sua unità flash USB, caratterizzata da una capacità di memoria di 128 GB e un'interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, garantendo velocità di trasferimento efficienti.

Una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo è la sua resistenza agli urti, che lo rende ideale per un utilizzo in movimento senza il timore di danni ai dati. Il design con cappuccio removibile protegge il connettore USB quando non è in uso, garantendo una maggiore durata nel tempo.

Disponibile in diverse colorazioni, ognuna corrispondente alla capacità di memoria, questo permette agli utenti di identificare facilmente la capacità dell'unità anche in caso di più dispositivi in uso. Inoltre, l'anello di aggancio consente di appenderlo a un portachiavi con semplicità, rendendolo comodo da trasportare ovunque.

In termini di compatibilità, l'unità flash Kingston è supportata da una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS, Linux, e Chrome OS, offrendo una maggiore flessibilità d'uso a diversi tipi di utenti. Con una velocità di scrittura di 40 MB/s, questa unità flash offre prestazioni affidabili per trasferimenti veloci e efficienti di dati, sia per scopi personali che professionali.

Amazon, oggi, pensa alle tue esigenze di storage e di spazio d'archiviazione e lo fa applicando un mega sconto del 34% sulla PenDrive Kingston da 128GB che viene venduta al costo d'acquisto finale e totale di soli 10,49€. Approfittane subito!

