128GB di microSD Kingston ad un PREZZO RIDICOLO su Amazon

Il Marchio Kingston presenta il suo innovativo prodotto, la Canvas Select Plus. Questa scheda di memoria microSD offre una generosa capacità di 128 GB, ideale per archiviare una vasta gamma di dati, da foto e video a documenti e file multimediali. Con il suo design elegante e colore nero, si integra perfettamente con una varietà di dispositivi digitali.

Ma la Canvas Select Plus non è solo una scheda di memoria comune; offre prestazioni di alto livello che la distinguono dalla massa. Con una velocità UHS-I di Classe 10, può raggiungere fino a 100 MB/s, garantendo un trasferimento rapido e efficiente dei dati.

Questa caratteristica si rivela particolarmente preziosa quando si tratta di catturare foto ad alta risoluzione o registrare video in 4K, dove la velocità di scrittura è fondamentale per evitare interruzioni o rallentamenti.

Ma c'è di più: la Canvas Select Plus è ottimizzata specificamente per l'uso con i dispositivi Android. Ciò significa che è stata progettata per garantire la massima compatibilità e prestazioni con telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi Android. La Canvas Select Plus di Kingston offre, dunque, una combinazione vincente di capacità elevata, velocità impressionante e compatibilità ottimale con dispositivi Android.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto del 37% grazie alla promo sulla microSD da 128GB di casa Kingston, per un costo totale di 11,35€.