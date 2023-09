120GB, minuti ed SMS illimitati a 5,99€ con Very Mobile

Very Mobile ha realizzato un'offerta indirizzata ai clienti di Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb e altri operatori virtuali. Il piano comprende ben 120GB, insieme agli ormai canonici minuti ed SMS illimitati a soli 5,99€ mensili, valido fino al 25/09.

Very Mobile: 120GB, minuti ed SMS illimitati

L'offerta Very Mobile, indirizzata ai clienti degli operatori sopracitati, permette di avere fino a 120GB di traffico disponibile, una quantità perfetta per navigare in rete senza la preoccupazione di terminare i dati prima della fine del mese. Il traffico è più che sufficiente per fruire di contenuti multimediali, anche ad alta risoluzione, nonché scaricare o aggiornare app direttamente con la rete cellulare, senza l'uso del wifi.

L'offerta si appoggia alla rete 4G di Wind e assicura una navigazione al massimo della velocità permessa dallo standard, dichiarando una copertura sul territorio nazionale del 99,7%. I minuti e gli SMS illimitati inclusi sono disponibili in tutta l'unione europea, oltre a 5,5GB quando ci si trova fuori dai confini nazionali. Assicura inoltre zero costi extra dovuti a consumi imprevisti o alla volontà di cambiare offerta, senza alcun vincolo contrattuale.

Very Mobile blocca subito la connessione al termine dei dati di traffico inclusi nell'offerta, che si rinnoverà puntualmente lo stesso giorno ogni mese. Se tuttavia avete necessità di navigare, potrete far ripartire l'offerta attraverso il tasto "Rinnova", cambiando la scadenza mensile. I servizi a pagamento sono inoltre bloccati, evitando possibili truffe. Oltre a una velocità massima di 30Mbps simmetrica (upload e download), è inclusa anche la funzionalità hotspot per la condivisione della rete con altri dispositivi.

Attivare l'offerta è veramente semplice. È possibile farlo online, tramite la pagina dedicata, facendo clic su "Ottieni l'offerta" e seguendo le indicazioni a schermo. Compilati tutti i dati richiesti, la SIM vi verrà recapitata tramite posta direttamente nella cassetta postale, senza essere presenti alla consegna. Oppure potete recarvi in negozio per effettuare la procedura in pochi minuti. Una volta avuta la SIM, sarà già possibile utilizzare l'offerta.

