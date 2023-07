12 prese in 1 è qualcosa di POSSIBILE, con questa ciabatta speciale in offerta

Un oggetto per sostituirne molti, e avere tutto a portata di mano. Questa ciabatta elettrica a torre è un prodotto esageratamente comodo, che oltre alle classiche prese, ha spazio anche per le porte USB dirette! La cosa più importante però, è che ora puoi acquistarla a un prezzo ancora più basso.

Infatti da oggi su Amazon in offerta puoi aggiudicarti la ciabatta multipresa di Oleke con 12 prese e 4 USB a soli 29,99€ con uno sconto del 6% sul prezzo originale.

Moltiplicare in modo semplice!

Questa ciabatta elettrica multipresa a torre è in assoluto la soluzione migliore che puoi adottare per moltiplicare le prese elettriche di casa, in uno specifico punto. La sua forma a torre salva molto spazio in orizzontale, e con le 12 entrate a disposizione potrai assemblare una postazione davvero completa!

Non finisce qui, perché ci sono ben 4 porte di ricarica USB-A che potrai sfruttare in modo diretto, così da non "sprecare" le prese normali attaccandoci un caricatore. Se stai già pensando alla sicurezza, anche in questo caso non ci sono problemi: questa ciabatta multipresa 12 in 1 + 4 USB infatti possiede anche degli interruttori individuali con LED, per attivare e disattivare all'occorrenza le prese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.