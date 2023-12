12 mesi di Microsoft 365 Personal in offerta a 43,99€ su Amazon

In queste ore su Amazon, a sorpresa, troviamo in offerta la suite Microsoft 365 Personal per PC, Mac, tablet e smartphone. L'abbonamento di 12 mesi è in vendita a 43,99€ invece di 45,99€ (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni), rispetto a un prezzo medio degli ultimi 90 giorni superiore a 55€. Ecco il link all'offerta.

L’abbonamento Microsoft 365 Personal è uno dei migliori per la produttività personale, oltre a consentire di avere a portata di mano uno spazio di archiviazione sicuro e app di valore premium tutto in un piano unico.

Risparmia 25€ sul piano di 12 mesi di Microsoft 365 Personal con l'ultima offerta di Amazon

Il piano annuale Personal di Microsoft 365 permette di accedere a 5 dispositivi in contemporanea e di avere a disposizione 1 TB di spazio di archiviazione sicuro nel cloud. Grazie alla presenza di Microsoft Defender, sarà anche possibile proteggere tutti i dati e i vari dispositivi collegati, nonché mettere in sicurezza file e foto personali. Il pacchetto include inoltre una e-mail sicura priva di annunci pubblicitari.

Troviamo poi l'accesso offline e online alle app premium quali Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Uno dei fiori all'occhiello è Clipchamp, strumento utilizzato per editor di video avanzati grazie all'utilizzo di numerosi filtri premium. In più, con l'integrazione di Microsoft Editor, è possibile ottenere assistenza avanzata di dattilografia, grammatica e ortografia.

Un anno di abbonamento a Microsoft 365 Personal è in offerta sul sito amazon.it a 43,99€. Una volta completato l'ordine, dopo pochi istanti riceverai il codice di attivazione via email per il download immediato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.