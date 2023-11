12 mesi di Microsoft 365 Family in offerta a meno di 54€ su Amazon

Per il Black Friday 2023 di Amazon è tornato in offerta l'abbonamento Microsoft 365 Family della durata di 12 mesi a 53,99€, in sconto del 45% sul prezzo precedente. È uno dei prezzi più bassi di sempre per il software del colosso di Redmond, che consente l'accesso a 6 TB di spazio di archiviazione in cloud e alle app premium sempre aggiornate fino a un massimo di sei persone.

L'offerta di Amazon è disponibile su questa pagina.

Microsoft 365 Familty per 1 anno a 53,99€ su Amazon

Con Microsoft 365 Family fino a 6 persone accedi alle applicazioni Premium sempre aggiornate. Tra queste si annoverano Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Microsoft Teams.

Inoltre, è disponibile uno spazio di archiviazione in cloud su OneDrive fino a 6 TB, di cui 1 TB per ogni utente.

A questo proposito, è importante sottolineare che può essere utilizzato contemporaneamente su un massimo di cinque dispositivi per persona. Questo significa che potenzialmente vi possonno essere collegati fino a 30 dispositivi.

Tra le altre funzionalità incluse nell'abbonamento Familty di Microsoft 365 si annoverano la sicurezza avanzata di Microsoft Defender e l'utilizzo dell'editor video Clipchamp con filtri ed effetti.

A tutto questo, infine, si aggiunge la compatibilità con PC Windows, macOS, iOS e Android.

L'abbonamento Microsoft 365 Family della durata di 12 mesi è in offerta a 53,99€ su questa pagina. Una volta completato l'acquisto, riceverai il codice di attivazione all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di checkout. Per la ricezione del codice trascorrono di solito uno o due minuti al massimo in seguito al completamento dell'ordine.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.