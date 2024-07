12 mesi di canone zero sul conto Fineco: aprilo ORA!

Ci sono banche che ti chiedono il cielo per mantenere i tuoi soldi sul conto, ma Fineco no. Se apri online il suo conto, avrai 12 mesi di canone zero.

Fineco offre funzionalità all’avanguardia. Parliamo di pagamenti super smart, investimenti senza fare mille salti mortali e tanto altro. Questa non è solo un’altra pagina di internet che ti dice di fare qualcosa, ma è l’opportunità della tua vita.

Fineco: vantaggi incredibili con 12 mesi di canone zero

Come detto in precedenza, il conto Fineco è gratis per un anno intero. Inoltre, se hai meno di 30 anni, non pagherai il canone finché non compi questa età. Già ti vediamo, giovane e felice, con un conto corrente che non ti dissangua.

Ma parliamo anche di cose serie: gli investimenti. Con Fineco, le commissioni per fare trading su azioni, sia in Italia che negli USA, sono ridotte. Se sei appena all’inizio del tuo viaggio da investitore, i primi 50 ordini sono gratuiti.

Dimenticati di cercare disperatamente la tua carta al bancomat. Con Fineco puoi prelevare contanti usando solo il QR Code sul tuo smartphone. E per pagare? Non c'è problema, avvicina il telefono o lo smartwatch al POS grazie alla funzione Tap&Go. Hai bisogno di inviare denaro ma non ricordi l’IBAN del destinatario? Nessun problema! Grazie a Fineco Pay, basta un messaggio SMS o WhatsApp.

Fineco pensa anche alla tua gestione finanziaria. Vuoi un esempio? MoneyMap, uno strumento che ti categorizza entrate e uscite e ti aiuta a risparmiare. Inoltre, puoi effettuare versamenti H24 presso gli sportelli UniCredit, e pagare MAV, RAV, bollo auto, tasse e tanto altro online.

Parlando, invece, di sicurezza, se perdi la carta, la blocchi con un clic dall'app. Dimenticato il PIN? Richiedilo online e ricevilo via SMS. L’assistenza clienti? Sempre pronta, 24/7.

Se cerchi un'esperienza bancaria che ti renda la vita più facile, Fineco è la scelta giusta per te. Apri il conto entro il 30 settembre 2024 e sfrutta i 12 mesi di canone zero.





Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com



