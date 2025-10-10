12 bollette luce e gas sempre uguali e prezzo bloccato fino a 10 anni con NeN

In Italia la bolletta della luce e del gas può essere pagata in modo diverso. NeN, società di energia e gas del Gruppo A2A, blocca innanzitutto il costo della materia prima per 1 anno, spingendosi anche a dieci anni con quello della luce, quindi divide per dodici l'importo che un utente spenderebbe in un anno, per poi fatturare la stessa cifra una volta al mese per 12 mesi.

Al termine di ogni anno, NeN ripete i conti sulla base dei consumi e del costo della materia prima. Si tratta, come avrete capito, di un approccio molto diverso rispetto agli altri fornitori appartenenti al mercato libero italiano, un approccio che viene incontro in particolare alle persone che cercano stabilità, una rata fissa e preferisce gestire la bolletta interamente in digitale.

Queste, al momento, sono le tre proposte di NeN.

Luce | Dieci

costo della materia prima luce: 0,119 euro/kWh

quota fissa di vendita luce: 9 euro al mese

prezzo dell'energia bloccato per dieci anni

Luce | Uno

costo della materia prima luce: 0,109 euro/kWh

quota fissa di vendita luce: 9 euro al mese

prezzo dell'energia bloccato per un anno

Gas | Uno

costo della materia prima gas: 0,397 euro/Smc

quota fissa di vendita gas: 9 euro al mese

prezzo del gas bloccato per un anno

Tutte le proposte del fornitore NeN sono senza vincoli, quindi ogni cliente può decidere in qualsiasi momento di scegliere una nuova fornitura senza dover pagare né penali né altro. La società del Gruppo A2A ricorda inoltre che le offerte Luce | Dieci e Luce | Uno sono riservate alle forniture di tipo domestiche che presentano un consumo annuo fino a 6.000 kWh.

Infine, tutti coloro che scelgono di attivare una nuova fornitura con NeN entro il 15 ottobre riceveranno in regalo un anno del pass NOW Cinema + Entertainment, con tutti i film, le serie tv e gli show originali di Sky.

