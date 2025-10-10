Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

12 bollette luce e gas sempre uguali e prezzo bloccato fino a 10 anni con NeN

E per chi sottoscrive una nuova fornitura entro il 15 ottobre riceve un anno di NOW Cinema + Entertainment gratis.
12 bollette luce e gas sempre uguali e prezzo bloccato fino a 10 anni con NeN
E per chi sottoscrive una nuova fornitura entro il 15 ottobre riceve un anno di NOW Cinema + Entertainment gratis.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 ott 2025
Link copiato negli appunti

In Italia la bolletta della luce e del gas può essere pagata in modo diverso. NeN, società di energia e gas del Gruppo A2A, blocca innanzitutto il costo della materia prima per 1 anno, spingendosi anche a dieci anni con quello della luce, quindi divide per dodici l'importo che un utente spenderebbe in un anno, per poi fatturare la stessa cifra una volta al mese per 12 mesi.

Vai all'offerta di NeN

nen luce e gas a rata fissa

Al termine di ogni anno, NeN ripete i conti sulla base dei consumi e del costo della materia prima. Si tratta, come avrete capito, di un approccio molto diverso rispetto agli altri fornitori appartenenti al mercato libero italiano, un approccio che viene incontro in particolare alle persone che cercano stabilità, una rata fissa e preferisce gestire la bolletta interamente in digitale.

Queste, al momento, sono le tre proposte di NeN.

Luce | Dieci

  • costo della materia prima luce: 0,119 euro/kWh
  • quota fissa di vendita luce: 9 euro al mese
  • prezzo dell'energia bloccato per dieci anni

Luce | Uno

  • costo della materia prima luce: 0,109 euro/kWh
  • quota fissa di vendita luce: 9 euro al mese
  • prezzo dell'energia bloccato per un anno

Gas | Uno

  • costo della materia prima gas: 0,397 euro/Smc
  • quota fissa di vendita gas: 9 euro al mese
  • prezzo del gas bloccato per un anno

Tutte le proposte del fornitore NeN sono senza vincoli, quindi ogni cliente può decidere in qualsiasi momento di scegliere una nuova fornitura senza dover pagare né penali né altro. La società del Gruppo A2A ricorda inoltre che le offerte Luce | Dieci e Luce | Uno sono riservate alle forniture di tipo domestiche che presentano un consumo annuo fino a 6.000 kWh.

Infine, tutti coloro che scelgono di attivare una nuova fornitura con NeN entro il 15 ottobre riceveranno in regalo un anno del pass NOW Cinema + Entertainment, con tutti i film, le serie tv e gli show originali di Sky.

Vai all'offerta di NeN

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Apple TV+, le prossime uscite di ottobre: in arrivo la terza stagione di Loot
Tech

Apple TV+, le prossime uscite di ottobre: in arrivo la terza stagione di Loot
Women's Champions League, Real Madrid-Roma: dove vederla in streaming
Tech

Women's Champions League, Real Madrid-Roma: dove vederla in streaming
150 GB, minuti e SMS illimitati: l'offerta di Iliad è eccezionale
Tech

150 GB, minuti e SMS illimitati: l'offerta di Iliad è eccezionale
24 mesi di tranquillità con Engie: blocca ora la tua tariffa e risparmia sulla bolletta
Tech

24 mesi di tranquillità con Engie: blocca ora la tua tariffa e risparmia sulla bolletta