Fino a 10 TB di spazio cloud sicuro in offerta con gli svizzeri di pCloud

Il servizio di cloud storage pCloud con base in Svizzera offre fino a 10 TB di spazio di archiviazione in cloud a vita, con tanto di promozione attiva. I prezzi partono da 219 euro, nell’ambito di una nuova iniziativa che consente di risparmiare oltre 1.000 euro rispetto al prezzo di listino.

L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è così composta:

Premium 500 GB a vita: 219 euro invece di 279 euro (pagamento unico)

invece di 279 euro (pagamento unico) Premium Plus 2 TB a vita: 499 euro invece di 709 euro (pagamento unico)

invece di 709 euro (pagamento unico) Ultra 10 TB a vita: 1.499 euro invece di 2.799 euro (pagamento unico)

In ogni piano a vita di pCloud sono inclusi pCloud Photos, servizio che permette di organizzare, visualizzare e modificare i propri ricordi, pCloud Docs, per creare, modificare e collaborare sui file in tempo reale, più la protezione della crittografia AES a 256 bit, che garantisce un livello di sicurezza di grado militare.

A livello di gestione dei file, è possibile caricare file di qualsiasi dimensioni, senza limiti di velocità di trasferimento. Inoltre, ciascun utente può ripristinare le versioni precedenti dei propri file e recuperare i dati fino a 30 giorni prima.

Un ulteriore punto di forza dello spazio di archiviazione in cloud di pCloud è la privacy dei file conservati. Avendo infatti sede in Svizzera, l’azienda deve rispondere a una delle leggi sulla privacy dei dati più severa al mondo, che la pone in una posizione di gran lunga superiore rispetto ai servizi cloud proposti dalle aziende statunitensi.

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