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Fino a 10 TB di spazio cloud sicuro in offerta con gli svizzeri di pCloud

Fino a 10 TB di spazio cloud sicuro in offerta con gli svizzeri di pCloud
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 ott 2026
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Il servizio di cloud storage pCloud con base in Svizzera offre fino a 10 TB di spazio di archiviazione in cloud a vita, con tanto di promozione attiva. I prezzi partono da 219 euro, nell’ambito di una nuova iniziativa che consente di risparmiare oltre 1.000 euro rispetto al prezzo di listino.

L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è così composta:

  • Premium 500 GB a vita: 219 euro invece di 279 euro (pagamento unico)
  • Premium Plus 2 TB a vita: 499 euro invece di 709 euro (pagamento unico)
  • Ultra 10 TB a vita: 1.499 euro invece di 2.799 euro (pagamento unico)
Pagina offerta pCloud
pcloud prezzi piani a vita

Screenshot

In ogni piano a vita di pCloud sono inclusi pCloud Photos, servizio che permette di organizzare, visualizzare e modificare i propri ricordi, pCloud Docs, per creare, modificare e collaborare sui file in tempo reale, più la protezione della crittografia AES a 256 bit, che garantisce un livello di sicurezza di grado militare.

A livello di gestione dei file, è possibile caricare file di qualsiasi dimensioni, senza limiti di velocità di trasferimento. Inoltre, ciascun utente può ripristinare le versioni precedenti dei propri file e recuperare i dati fino a 30 giorni prima.

Un ulteriore punto di forza dello spazio di archiviazione in cloud di pCloud è la privacy dei file conservati. Avendo infatti sede in Svizzera, l’azienda deve rispondere a una delle leggi sulla privacy dei dati più severa al mondo, che la pone in una posizione di gran lunga superiore rispetto ai servizi cloud proposti dalle aziende statunitensi.

Pagina offerta pCloud

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