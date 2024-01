100€ RISPARMIATI sulla Smart TV Samsung da 32 pollici: FOLLIA AMAZON

Samsung è un'azienda che in ogni settore e in ogni fascia di prezzo riesce a mettere a disposizione dell'utenza il meglio possibile, oggi, su Amazon, la smart TV Samsung da 32 pollici viene scontata del 22% per un costo finale di 349€.

Prezzaccio su Amazon sulla smart TV di Samsung

Il televisore Samsung da 32 pollici, dotato della tecnologia QLED, offre un'esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità. Con dimensioni del prodotto di 15,4P x 72,5l x 47,9H cm, questo TV si distingue per il suo design piatto e elegante, grazie alla tecnologia AirSlim che lo rende sottile ed esteticamente gradevole. La risoluzione 1080p e la frequenza di aggiornamento di 50 Hz assicurano immagini nitide e fluide, mentre la tecnologia Quantum HDR garantisce colori brillanti e dettagli definiti, rendendo ogni scena coinvolgente come dal vivo. Inoltre, la tecnologia Quantum Dot offre oltre un miliardo di sfumature diverse, assicurando una riproduzione fedele e vibrante dei colori. Con la tecnologia Motion Xcelerator, questo TV porta l'esperienza di gioco ad un livello superiore, bilanciando le performance per offrire un'esperienza di gioco fluida e senza rivali. Il televisore è predisposto per ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, garantendo una ricezione ottimale dei canali digitali. In termini di connettività, il TV dispone di Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI, offrendo una vasta gamma di opzioni per collegare dispositivi esterni e sfruttare appieno le funzionalità smart. Il modello è identificato come QE32 Q50 AEUXZT, e viene fornito con 1x Smart TV e 1x Remote, offrendo un controllo comodo e intuitivo delle funzioni del televisore. Samsung TV QE32Q50AEUXZT QLED Full HD, Smart TV 32" Quantum HDR, 100% Volume Colore, OTS Lite, Slim Design, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Black 2023 349 € 449€ 22% Vedi l'offerta Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 22% sulla Smart TV Samsung per un costo totale di 349€.

