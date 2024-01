100€ di sconto con la nuova promo PAYBACK American Express

Di nuovo in auge American Express grazie al lancio di una nuova promo che riguarda una delle sue carte di credito: PAYBACK. Si tratta di 100€ di sconto sul primo estratto conto utile. Questa promo riguarda soltanto le nuove attivazioni.

Se non sai di cosa parliamo, ti anticipiamo che questa carta nasce dalla collaborazione con il programma fedeltà PAYBACK, il quale permette un accumulo di punti fedeltà.

Questa promozione è valida per le nuove attivazioni che avvengono entro il 19 febbraio 2024. Lo sconto lo ottieni a patto che spendi almeno 250 euro nei primi 3 mesi dall’emissione della carta.

100€ di sconto con la nuova promo ma anche tanti vantaggi esclusivi

I vantaggi offerti con la Carta PAYBACK American Express sono notevoli, e vanno oltre l’iniziale sconto. Per richiedere questa carta, innanzitutto devi avere un reddito lordo annuo di 11.000 euro. Il canone annuale? Assente.

Al di là dei punti PAYBACK, la società di consente di rateizzare le spese, aspetto che ti consente una notevole flessibilità. Inoltre, in quanto titolare hai diritto a una carta supplementare, magari da dare a uno dei tuoi familiari.

Non sei costretto ad aprire un nuovo conto corrente, ma puoi usare quello già in tuo possesso per far fronte ai pagamenti.

È compreso anche un pacchetto assicurativo che protegge tutti i tuoi acquisti, in modo da darti la necessaria sicurezza in ogni transazione tramite la carta.

Ti sarai sicuramente reso conto di poter avere tra le mani una carta di credito che non è soltanto gratuita, ma che ti premia con punti fedeltà.

Se aggiunge la special promo con 100€ di sconto sul primo estratto conto utile, non potrai fare a meno di richiederla.

Ti consigliamo di farlo prima possibile, perché le richieste sono davvero tante e potresti dover aspettare un po' di tempo prima di avere questa eccezionale carta di credito American Express. Clicca sul bottone sottostante e inizia!

