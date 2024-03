100 milioni di brani su Apple Music: la tua musica preferita senza pubblicità

Immagina di poter ascoltare tua la musica che vuoi, senza interruzioni, con qualità superlativa. Ti stiamo descrivendo il mondo di Apple Music, dove oltre 100 milioni di brani e 30 mila playlist sono a tua completa disposizione.

100 milioni di brani a portata di mano

Apple Music trasforma l’asc0lto in un’esperienza davvero unica, grazie all’Audio Spaziale che ti avvolge in un suono tridimensionale. La musica non è mai stata così immersiva, con suoni che si muovono intorno a te, seguendo ogni tuo gesto.

La piattaforma è progettata per accompagnarti ovunque tu vada. Stai lavorando? Sei in viaggio? Ti stai semplicemente rilassando? Apple Music ti offre la colonna sonora perfetta per ogni attimo della tua giornata. E con Apple Music Sing, puoi anche cantare insieme ai tuoi artisti preferiti, seguendo il testo in tempo reale.

L’app è anche multi-device, quindi potrai ascoltare la tua collezione musicale su una vasta gamma di dispositivi, inclusi iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, HomePod, CarPlay, Android, PC e persino su console di gioco e smart TV.

Apple Music ti offre tre piani diversi, così troverai sicuramente quello che fa per te. Il Piano Studenti è disponibile a soli 5,99 euro al mese, il Piano Individuale a 10,99 euro al mese, e il Piano Famiglia a 16,99 euro, con il primo mese gratuito.

Non c’è bisogno di cercare una piattaforma musicale, perché la tua ricerca finisce qui. Con 100 milioni di brani, Apple Music è il luogo dove la tua musica preferita prende vita, senza pubblicità, senza compromessi. Scopri oggi stesso questo mondo incantato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.