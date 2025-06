100 Giga a 5,99€ al mese: il ritorno della super offerta di ho. Mobile

In casa ho. Mobile è di nuovo tempo dell'offerta da 100 Giga a 5,99 euro al mese, una delle più gettonate tra gli utenti. L'offerta è attivabile online sul sito ufficiale fino alla fine del mese, sia per chi porta il proprio numero in ho. sia per chi attiva un nuovo numero.

I Giga inclusi nell'offerta da 5,99 euro al mese di ho. sono in 4G. A questo proposito è importante ricordare che ho. si appoggia alla rete Vodafone, una delle migliori in termini di velocità e stabilità della connessione. Sempre poi riguardo alle performance, vi confermiamo anche che la velocità in download pari a 60 Mbps raggiunta con questa offerta.

Valida fino al 30 giugno

Il conto alla rovescia è iniziato, mancano infatti dieci giorni alla scadenza della promozione. Questi i suoi principali punti di forza:

prezzo concorrenziale : 5,99 euro al mese per 100 Giga è un'offerta che poche altre compagnie propongono nel loro "catalogo";

: 5,99 euro al mese per 100 Giga è un'offerta che poche altre compagnie propongono nel loro "catalogo"; rete Vodafone : una delle migliori, non solo per la velocità di connessione, ma anche per la stabilità del segnale e la copertura dello stesso anche in aree del Paese considerate difficili da raggiungere;

: una delle migliori, non solo per la velocità di connessione, ma anche per la stabilità del segnale e la copertura dello stesso anche in aree del Paese considerate difficili da raggiungere; quantità di Giga : avere oggi 100 Giga è più che sufficiente per coprire le esigenze di tutti i giorni nell'arco di un mese. Sono lontani ormai i tempi quando ci si lamentava dei 20-30-50 Giga;

: avere oggi 100 Giga è più che sufficiente per coprire le esigenze di tutti i giorni nell'arco di un mese. Sono lontani ormai i tempi quando ci si lamentava dei 20-30-50 Giga; navigazione in hotspot : tra i servizi inclusi vi è anche l'hotspot, strumento che consente di condividere i dati mobili della propria offerta con un altro dispositivo, che può essere lo smartphone della persona che si ama o il proprio computer quando si è magari fuori casa;

: tra i servizi inclusi vi è anche l'hotspot, strumento che consente di condividere i dati mobili della propria offerta con un altro dispositivo, che può essere lo smartphone della persona che si ama o il proprio computer quando si è magari fuori casa; 7,60 Giga dedicati in roaming: inclusi nell'offerta vi sono anche più di 7 Giga in roaming zero quando ci si connette a Internet nei Paesi appartenenti all'Unione europea.

Per attivare la promo da 5,99 euro al mese di ho. Mobile è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata, raggiungibile tramite il link qui sotto.

