100 euro di buoni Amazon in regalo con Conto Arancio

ING, con il suo Conto Arancio Più, premia i nuovi clienti con una promo che regala 100 euro di Buoni Amazon. Per ottenerli è necessario fare due cose subito all’inizio: inserire il codice ING2024 e richiedere la carta di debito Mastercard.

Il conto va aperto entro il 9 settembre. Dopo l'apertura, dovrai attivare il conto effettuando un bonifico di qualsiasi importo entro il 29 novembre. Infine, dovrai fare un acquisto con la tua carta di debito.

Le fasi per ottenere i 100 euro di buoni Amazon

Come dicevamo, una volta attivato il Conto Arancio Più con il bonifico, dovrai solo fare un acquisto con la carta di debito entro il 29 novembre. In questo modo avrai il tuo primo buono Amazon da 50 euro. Perché fermarsi a 50 euro quando si può arrivare a 100? Spendendo almeno 500 euro con la tua carta entro la stessa data, riceverai il secondo buono da 50 euro. Per assicurarti di ricevere il premio, dovrai mantenere un saldo di almeno 200 euro fino alla consegna via email.

Conto Corrente Arancio offre ulteriori vantaggi: canone zero, bonifici SEPA fino a 50.000 euro, F24, MAV, RAAV e prelievi gratuiti in Italia e in Europa. Avrai persino la Carta di Credito Mastercard Gold. In pratica, quasi ti regalano tutto per lanciare il suo conto corrente ricco di servizi utili.

Con questa promozione, aprire il Conto Corrente Arancio Più significa essere premiato due volte. Goditi quindi i vantaggi di un conto completo e, per giunta, con la possibilità di ottenere fino a 100 euro di buoni Amazon. Vai avanti, attiva il conto e goditi lo shopping online gratuito.

