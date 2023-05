10 GB di crittografia end-to-end gratis: perché provare Internxt

Internxt è molto più di un semplice cloud storage crittografato per la privacy. È una soluzione rivoluzionaria che ti offre la massima sicurezza e il completo controllo dei tuoi dati. Se cerchi un cloud sicuro come una botte di ferro, allora Internxt è la risposta.

Crittografia end-to-end lato client, server decentralizzati e natura open source si uniscono per garantire che i tuoi file siano protetti in modo impeccabile. Sarà difficile trovare un livello di sicurezza così elevato altrove: ecco perché la piattaforma ti offre l'opportunità di testare le funzionalità e la sicurezza di Internxt attraverso un piano gratuito fino a 10 GB.

Perché dovresti provare Internxt

Internxt è progettato per essere privato al massimo. Ciò significa che non memorizza password o informazioni sensibili e ogni dato è crittografato all'istante. Avrai inoltre pieno controllo sui tuoi file, oltre ad avere accesso a numerose opzioni di condivisione. La sicurezza senza compromessi è il pilastro fondamentale di Internxt: i tuoi file vengono frammentati e crittografati end-to-end già prima di lasciare il tuo dispositivo, mentre la crittografia zero-knowledge AES-256 garantisce che solo tu possa accedere a ciò che carichi nel cloud.

Un altro punto di forza è la trasparenza offerta da Internxt, il cui codice sorgente è pubblico e disponibile su GitHub affinché possa essere revisionato, controllato e verificato da chiunque in qualsiasi momento. In più, la piattaforma è conforme al GDPR e garantisce un livello di sicurezza del 100%, verificato e certificato in modo indipendente da Securitum, una delle principali società di penetration testing in Europa. Completano il "pacchetto" i server veloci e distribuiti in tutta l'Unione Europea, che garantiscono prestazioni ottimali.

Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, inclusa Linux. Sincronizza i tuoi file, le tue foto, i tuoi video e tutti i dati più importanti, sia che tu sia sullo smartphone, sul tablet, sul PC o sul browser. Grazie al piano gratuito, che puoi sottoscrivere qui, hai l'opportunità di sperimentare il livello di privacy che offre. Ricevi subito 2 GB di spazio, espandilo successivamente fino a 10 GB.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.