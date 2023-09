Amazon Prime Video offre molti contenuti interessanti, tra cui grandi esclusive come le serie The Boys e Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Questa piattaforma è inclusa nell’abbonamento premium di Amazon. Chi si abbona a questo servizio potrebbe non conoscere alcuni trucchi per rendere la visione ancora più coinvolgente e personalizzata.

Le 10 funzionalità nascoste di Amazon Prime Video che non conosci

Ecco alcune funzioni nascoste di Amazon Prime Video che possono fare la differenza.

1. Personalizzare i sottotitoli

Aprire Prime Video in un browser, quindi fare clic sul proprio avatar in alto a destra nella sezione Account e Impostazioni.

Fare clic sulla scheda Sottotitoli e poi su Modifica.

È possibile scegliere il colore, la dimensione, il carattere e l'opacità.

È inoltre possibile modificare lo sfondo e lo stile della finestra.

È possibile creare una serie di preimpostazioni a cui attingere a piacimento direttamente dal lettore facendo clic su Sottotitoli e audio > Impostazioni sottotitoli.

2. Sfruttare la funzione X-Ray

Il pulsante X-Ray si trova in alto a sinistra del player. Facendo clic su di esso, la piattaforma rivela l'identità degli attori che compaiono nella scena in corso di trasmissione. Un aiuto gradito per quegli utenti che si chiedono freneticamente: "ma dove ho già visto questo attore?". Questa funzione permette anche di accedere rapidamente a una scena specifica, o ad aneddoti e contenuti bonus.

3. Scaricare i contenuti per guardarli offline

Chi si appresta a partire per una destinazione dove il WiFi e i dati mobili sono scarsi o assenti può prepararsi in anticipo scaricando i film e le serie che preferisce per poterli guardare successivamente senza connessione. Questa funzione è disponibile per molti contenuti di Amazon Prime Video e permette di godersi la visione anche in luoghi remoti o isolati.

Basta scegliere i programmi da scaricare e selezionare la qualità desiderata, tenendo conto dello spazio di memoria disponibile sul proprio dispositivo. Una volta scaricati, i film e le serie si possono trovare nella sezione “I miei download” e si possono guardare in qualsiasi momento, anche senza rete.

Per farlo, basta utilizzare l'app per iOS, Android, Windows o Mac.

Selezionare il contenuto desiderato e cliccare sul simbolo del download.

Andare quindi alla sezione Download per avviare il programma.

4. Migliori dialoghi su Prime Video

Ad aprile Prime Video ha introdotto una comoda funzione che migliora l'ascolto dei contenuti e la comprensione dei dialoghi. I dialoghi, infatti, a volte sono mascherati da altri suoni. La funzione Dialogue Boost è molto utile, ma è disponibile solo in lingua inglese.

Alcune Serie TV e film Amazon Originals in lingua originale, come "Being the Ricardos", "Harlem" o "Beautiful Boy", si possono già ascoltare con questa modalità. Per attivare Dialogue Boost, basta:

Aprire il menu dell’audio e dei sottotitoli.

Per arrivare al livello desiderato, selezionare un'intensità tra Alto e Medio.

5. Disattivare la riproduzione automatica

La riproduzione automatica dell'episodio successivo infastidisce alcuni abbonati. Fortunatamente è possibile disattivarla, così come i trailer che appaiono senza preavviso.

Sul browser, cliccare sul proprio avatar e poi su Account e Impostazioni.

Nella sezione Player, spuntare la casella Disattivato.

Poco più in basso, spuntare la casella Disabilitato per impedire l'avvio automatico dei trailer.

Nell'applicazione mobile, cliccare sull'avatar e poi sull'ingranaggio delle impostazioni. Deselezionare la casella Riproduzione automatica.

In questo modo, l'episodio successivo non verrà più riprodotto automaticamente.

6. Visualizzare le valutazioni di Rotten Tomatoes su Prime Video

Internet Movie Database, noto anche come IMDb, è di proprietà di Amazon, quindi le sue valutazioni appaiono già accanto ai contenuti di Prime Video. Ma grazie a questa estensione per Chrome, è possibile visualizzare anche le valutazioni di Rotten Tomatoes (è un aggregatore molto noto di recensioni). Dopo averla aggiunta al browser, basta passare il mouse sul contenuto in questione e apparirà la valutazione (punteggio del pubblico). È possibile anche cliccarci sopra per andare direttamente alla pagina RT dedicata al film.

7. Creare un elenco di preferiti

Per salvare un contenuto interessante e guardarlo più tardi, basta aggiungerlo alla lista dei preferiti.

Cliccare sul titolo o sull’immagine per aprire la pagina del film.

Cliccare sull’icona + che si trova accanto al titolo del film. Questo aggiungerà il film alla lista dei preferiti.

Per accedere alla lista dei preferiti, andare nella sezione Il mio spazio e selezionare Elenco dei preferiti. Qui si troveranno tutti i film aggiunti e si potrà scegliere quello che si vuole guardare.

È possibile anche rimuovere un film dalla lista dei preferiti cliccando sull’icona - che si trova accanto al titolo del film.

8. Utilizzare le scorciatoie da tastiera

Chi utilizza regolarmente la versione browser del servizio, può sfruttare i tasti della tastiera per gestire più facilmente il player.

F: passare o uscire dallo schermo intero

Frecce su e giù: controllo del volume

Frecce destra e sinistra: avanti o indietro di 10 secondi

Spazio: pausa o riproduzione

M: disattivare o attivare l'audio

C: rimuovere o cambiare la lingua dei sottotitoli

Escape: uscita dal lettore o schermo intero

9. Riordinare la cronologia di Prime Video

Prime Video funziona con un algoritmo che distilla i suggerimenti in base alla cronologia delle visualizzazioni. Per avere dei suggerimenti più in linea con i propri gusti, si consiglia di eliminare i contenuti che non sono stati apprezzati. Questo permette di evitare che la piattaforma proponga altri contenuti simili a quelli che non sono piaciuti.

Per eliminare un contenuto dalla propria cronologia:

Andare nella sezione Il mio spazio e selezionare Cronologia.

Qui si possono vedere tutti i contenuti che si sono guardati e si può scegliere quello che si vuole eliminare cliccando sull’icona del cestino.

Questo renderà i suggerimenti più accurati e personalizzati.

10. Disconnettere i dispositivi da Prime Video

Se non si desidera più condividere il proprio account con altre persone, si può procedere alla disconnessione forzata. Questa operazione impedisce agli altri utenti di accedere all'account senza il proprio consenso, quindi:

Andare nella sezione Il mio spazio e selezionare Impostazioni.

Qui si può scegliere l’opzione Disconnetti tutti i dispositivi.

Questo farà sì che tutti i dispositivi collegati al proprio account vengano disconnessi e richiedano nuovamente le credenziali di accesso.