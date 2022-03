TP-Link Archer AX55: miglior router con 4 antenne ad un prezzo SUPER su Amazon

Il nuovo Router ARCHER AX55, un dispositivo dotato di tecnologia Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band AX3000 che funziona sia su frequenze a 5 GHz che su quella standard a 2,4 GHz. Lo puoi trovare ora in offerta su Amazon ad un prezzo davvero interessante: solo 96,67 euro (considera che è un prodotto che di solito si vende al doppio).

Supporta anche la tecnologia TP-Link OneMesh che consente di configurare la connessione principale con più router e/o extender per creare un’unica rete wireless che non presenti interruzioni. Questa soluzione serve per prevenire cadute di segnale, zone morte e anche per migliorare la stabilità generale della rete domestica o quella dell’ufficio.

Rispetto a molti altri router wireless Wi-Fi 6, Archer X55 di TP-Link risulta essere di dimensioni piuttosto compatte. Ha inoltre quattro antenne esterne ad alto guadagno.

Per quanto riguarda le specifiche, il router è alimentato da una CPU Dual Core con 512 MB di RAM, tecnologia Beamforming, High Power FEM, OFDMA, FEM e anche l’ultimo WPA3.

Un dissipatore di calore all’interno dell’unità mantiene il sistema fresco e stabile.

Si possono collegare oltre 50 dispositivi wireless e non risentirebbe nessun problema. Si può ringraziare OFDMA per questo, poiché consente a client simultanei di trasferire dati contemporaneamente all’interno di un singolo canale.

Il router ha 4 porte Gigabit LAN e 1 WAN e una porta USB 3.0 aggiuntiva che può tornare utile se si desidera configurare un server multimediale o un’unità di backup. Avere 4 porte è anche generoso in quanto ti consente di collegare il tuo PC da gioco o dispositivi più vecchi (come una vecchia stampante senza supporto wireless) direttamente sul router. Oppure, se disponi di dispositivi per la casa intelligente come le videocamere Arlo e Philips Hue, puoi collegare anche gli smart hub al router.

Se vuoi acquistare questo prodotto approfittando della spedizione Prime di Amazon, clicca su questo link.