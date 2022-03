Samsung collabora con Nifty Gateway per NFT su Smart TV

Nifty Gateway collabora con Samsung Electronics per sviluppare una piattaforma NFT Smart TV prima del settore.

Il mercato NFT di Nifty Gateway è integrato con l’intuitiva piattaforma integrata di Samsung che consente ai clienti di sfogliare, visualizzare in anteprima, acquistare e visualizzare arte digitale.

Nifty Gateway , il principale mercato di NFT di proprietà di Gemini, ha annunciato la sua partnership con Samsung per lo sviluppo della prima piattaforma NFT di Smart TV.

Esplorare, acquistare e scambiare arte digitale e oggetti da collezione non sarà mai stato più semplice.

Nifty Gateway è ora integrato con la piattaforma NFT di Samsung nelle linee di prodotti TV premium 2022 come QLED e Neo QLED TV.

Nifty Gateway fornisce anche la sua app indipendente per le offerte The Frame e MICRO LED.

Sfruttando la tecnologia di Samsung e Nifty Gateway, i clienti possono navigare, visualizzare e interagire senza problemi con gli NFT comodamente dal proprio divano. Inoltre, avranno accesso a oltre 6.000 opere d’arte di artisti emergenti e di spicco tra cui Beeple, Daniel Arsham , Pak e altri.

La missione di Nifty Gateway è portare gli NFT a un miliardo di persone dando potere ai creatori e semplificando il modo in cui i clienti acquistano, vendono, creano e detengono NFT. Ci impegniamo a rendere gli NFT accessibili e gli acquisti NFT più fluidi che mai. Con la nostra missione in mente, non potremmo essere più entusiasti di collaborare con Samsung per sviluppare un’esperienza di raccolta NFT rivoluzionaria. La loro dedizione all’esperienza utente e l’attenzione per i display della massima qualità si allinea perfettamente con la nostra visione per consentire a chiunque, ovunque, di interagire con i loro creatori preferiti.