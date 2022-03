Mini PC con Ryzen 7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD ad un prezzo FOLLE su Amazon

Il Beelink SER3 con processore Ryzen 7 3750H è probabilmente il mini PC più potente disponibile per questa fascia di prezzo. Lo si può trovare in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile: solo 659 euro.

Data l’attuale carenza di chip a livello globale, rappresenta un eccezionale rapporto qualità-prezzo. L’unico aspetto negativo è il fatto che è dotato della tecnologia Wi-Fi 5, ma è un aspetto passabile considerato il prezzo molto contenuto.

Questa workstation monta un AMD Ryzen 7 3750H, un processore mobile quad-core con otto thread e un cluster grafico che può far affidamento su una Radeon RX Vega 10. Ha una cache da 6 MB e può funzionare fino a 4 GHz senza troppi sforzi, in parte perché ha una dissipazione del calore relativamente bassa (almeno per un PC desktop).

Accanto ad esso ci sono due moduli di memoria da 8 GB (DDR4), un SSD PCIe NVMe da 512 GB e una scheda Wireless-AC7265, per gentile concessione di Intel che offre Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.0. Possiede inoltre 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

C’è anche un alloggiamento da 2,5 pollici per ospitare un SSD SATA o un HDD. Gli accessori forniti con il Beelink PC includono un alimentatore da 57 W, due porte HDMI e una staffa per montaggio a parete.

Se vuoi acquistare questo mini PC Ryzen approfittando della spedizione Prime su Amazon, clicca su questo link.