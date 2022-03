Globant: l’ultima vittima di Lapsus$

La società di sviluppo software multimiliardaria Globant conferma i rapporti secondo i quali i loro sistemi sono stati violati e che hacker del gruppo Lapsus$ hanno avuto accesso al repository di codice dell’azienda.

In una dichiarazione di mercoledì pomeriggio, Globant ha affermato di aver recentemente rilevato l’accesso a una “sezione limitata” del loro repository di codice.

Abbiamo attivato i nostri protocolli di sicurezza e stiamo conducendo un’indagine approfondita. Secondo la nostra attuale analisi, le informazioni a cui si è avuto accesso erano limitati a determinati codici sorgente e documentazione relativa al progetto per un numero molto limitato di clienti. Finora, non abbiamo trovato nessuna prova che altre aree dei nostri sistemi infrastrutturali o dei nostri clienti siano state interessate. Stiamo adottando misure rigorose per prevenire ulteriori incidenti.