CAMALIOT: monitoraggio spaziale su Android

L’ESA (European Space Agency) ha presentato l’applicazione mobile CAMALIOT sviluppata dal NAVISP (il Navigation Innovation and Support Programme dell’agenzia spaziale) con il supporto del GNSS (Global Navigation Satellite System) Science Support Centre.

L’App è compatibile con 50 modelli di dispositivi disponibili sul mercato che hanno la caratteristica di essere equipaggiati con dei ricevitori Satnav a doppia frequenza.

Cos’è Satnav

Spiegato in estrema sintesi, e non senza qualche semplificazione, Satnav è il sistema che usa le informazioni provenienti dalla rete di satelliti in orbita attorno al Pianeta per rilevare il percorso migliore con cui raggiungere una posizione specifica.

CAMALIOT è stata lanciata nel contesto di un’iniziativa legata alla creazione di un nuovo modello per le previsioni meteo che si concluderà a luglio e che permette di vincere premi tra cui smartphone e buoni Amazon.

I satelliti che fanno capo al sistema GNSS forniscono infatti dati utili alla ricerca scientifica per lo studio dei fenomeni atmosferici, degli oceani e degli ambienti di superficie, per questo motivo installare CAMILIOT significa contribuire alla costruzione di un network a favore del crowdsourcing scientifico.

Perché installare CAMALIOT

I dati inviati quotidianamente dai satelliti si basano su segnali che vengono influenzati da diversi fattori tra cui il vapore acqueo presente negli strati più bassi dell’atmosfera, i cambiamenti della carica elettrica atmosferica, l’attività solare, le condizioni elettromagnetiche e addirittura il momento e il luogo in cui tali informazioni vengono raccolte.

I ricevitori degli smartphone permettono di compensare in parte questi effetti tramite un confronto tra le due frequenze supportate, ciò è possibile anche grazie al supporto alla registrazione dei dati GNSS da parte del sistema operativo Android.

Le informazioni così ricavate potranno essere analizzati tramite un approccio basato sul Machine Learning, non a caso il nome ufficiale di CAMALIOT è Application of Machine Learning Technology for GNSS IoT Data Fusion project.

Disponibile unicamente per i device basati sul Robottino Verde che rispettano i requisiti previsti, CAMALIOT è un’applicazione gratuita distribuita unicamente in lingua inglese.

Fonte: CAMALIOT