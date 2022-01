Una nuova era: Microsoft collabora con la Nasa per lanciare una tecnologia quantistica

I progressi nell’informatica quantistica che stanno avvenendo in questo secolo sono straordinari: enormi investimenti da parte di grosse corporate nel tentativo di apprendere una tecnologia futuristica progettata per portare l’umanità al livello successivo.

Oggi, la NASA e Microsoft stanno cercando di raggiungere questo obiettivo stringendo una partnership che aiuterà l’agenzia spaziale statunitense a coordinare più facilmente la sua navicella spaziale, uno dei processi piu’ difficili da realizzare. Lo scopo finale? Ridurre il tempo necessario per trasmettere le istruzioni da ore a pochi minuti, grazie alla tecnologia quantistica.

“La NASA sta autorizzando missioni nello spazio che sono sempre più frequenti e complesse, quindi la gestione delle comunicazioni e il numero crescente di veicoli spaziali sta diventando sempre più complicato da controllare“, afferma Microsoft in un post sul blog. “Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA si è rivolto ad Azure Quantum per studiare modi per comunicare in modo più efficiente con i veicoli spaziali che esplorano il sistema solare“.

Siamo pronti per entrare nell’era quantistica

Ci sono anche alcuni primi segni di successo: durante i test, Microsoft ha registrato i tempi di esecuzione delle istruzioni della navicella in remoto, arrivando ad un totale di 16 minuti, molto al di sotto delle due ore che la NASA aveva impiegato in precedenza. Con tempi di reazione piu’ brevi, la NASA sarebbe in grado di creare molti programmi, consentendo all’organizzazione di diventare più agile e reattiva.

Microsoft non ha rilasciato molti altri dettagli sulla partnership, ma siamo sicuri che ne sentiremo di più man mano che questa tecnologia progredira’. La tecnologia quantistica si allontana dal sistema binario esistente: fino ad oggi i moderni calcolatori si sono basati sul linguaggio macchina, i famosi 0 e 1, che possono essere visti come due stati distinti. Grazie alla quantistica, non esistono piu’ 0 e 1, ma un qualcosa al centro tra i due stati, capace di essere sia l’uno che l’altro all’occorrenza.

Il risultato: il calcolo avviene molto più rapidamente! Proprio per questo motivo adesso Microsoft, IBM, Amazon, Microsoft, Stati Uniti, Cina e nuove startup, come anche paesi e grandi aziende stanno effettuando ricerche sul campo sempre piu’ approfondite, cercando di entrare in vantaggio prima dell’avvento della prossima era informatica basata sui quanti.

Fonte: wilsonmedia