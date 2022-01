Il CEO di Intel rassicura sulla carenza di GPU e rivela la nuova serie Arc Alchemist

Il boss di Intel: Raja M. Koduri ha risposto su Twitter in merito alle continue domande sulla questione della crisi dei chip. In un comunicat ha scritto che Intel è a conoscenza del problema e sta lavorando per rilasciare “milioni di GPU Arc” ogni anno.

Il CEO ha riconosciuto che la carenza di GPU “è un grosso problema per i giocatori PC e l’industria in generale“. Inoltre, ricordiamo che la societa’ ha anche in mente di espandere il suo dominio lanciando una serie di nuove GPU con una nuova architettura. “Intel Graphics sta lavorando duramente per trovare un modo portare milioni di GPU Arc nelle mani dei giocatori anche quest’anno“.

Domenica, il CEO di Intel ha voluto rassicurare i giocatori che molti cambiamenti stanno per arrivare. Gelsinger si è rivolto a Twitter con toni allegri, soprattutto nel tentativo di smorzare la tensione su una questione cosi’ spinosa.

Pronte entro la fine dell’anno

Sono sicuramente delle dichiarazioni incoraggianti quelle dei due dirigenti Intel. Tuttavia, non dicono nulla di diverso da quello che e’ stato promesso negli ultimi mesi. Ci sono molte ragioni per essere un po’ scettici sul potenziale di Intel, e ovviamente non e’ tutto oro cio’ che luccica. In primo luogo, utilizza i servizi di TSMC per fabbricare le GPU con architettura Arc Alchemist, influenzando la quantità di GPU che la concorrenza puo’realizzare.

Un altro nodo da sciogliere riguarda il fatto che Intel non ha pianificato alcuna limitazione del mining di criptovalute e nessuna tecnologia simile a LHR per le nuove Arc Alchemist. Quindi, pur prestando un servizio che dovrebbe essere rivolto ai gamers, queste GPU potrebbero catturare l’attenzione di occhi indiscreti e finire per essere acquistata dai cosidetti “miners“.

Purtroppo non ci sono ancora info utili su queste schede, solo quando saranno pronti per il lancio vedremo le prestazioni compiendo test indipendenti. Inoltre, secondo alcuni leaks sembra sia trapelata la schedule dell’uscita delle GPU Arc: il primo trimestre sara’ destinato alle GPU mobili utilizzate dai partner per la produzione di laptop Intel, mentre le GPU desktop saranno disponibili nel secondo trimestre del 2022.

Fonte: toms