Elliot Management e Vista Equity stanno per acquistare Citrix investendo 13 miliardi di dollari

Elliott Management e Vista Equity Partners sono vicini all’acquisto di Citrix Systems in un accordo che valuta la società di cloud computing statunitense per circa 13 miliardi di dollari, secondo una fonte affidabile che ha familiarità con la questione.

L’accordo, che potrebbe essere annunciato all’inizio di questa settimana, è arrivato dopo la proposta di Elliott e Vista: hanno predisposto un’offerta in contanti per Citrix offrendo 104 dollari per azione. Il piano e’ questo: dopo aver preso Citrix come privato, Vista prevede di fonderlo con Tibco, un’altra società di software di analisi dei dati di cui è proprietario.

L’offerta in contanti è inferiore alla stima delle recenti quotazioni con cui Citrix ha chiuso la scorsa settimana (era arrivato a circa 105 dollari per azione).

Di cosa si occupa Citrix

I prodotti Citrix consentono ai dipendenti delle aziende di accedere alla propria rete da remoto. Tuttavia, non è riuscita a trarre vantaggio dall’aumento del lavoro a distanza durante la pandemia da Covid-19 perché ha speso troppo per la pubblicita’ e troppo poco per i suoi partner di distribuzione, ha affermato l’amministratore delegato ad interim di Citrix Robert Calderoni nell’ultima telefonata sugli utili trimestrali dell’azienda.

Citrix, Elliott e Vista non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Elliott, l’hedge fund che ha accumulato una partecipazione in Citrix, è alla ricerca di partner per privatizzare la società dallo scorso ottobre, secondo quanto affermato dalle fonti. Sebbene Citrix abbia faticato a passare ad un modello economico in abbonamento, la domanda per i suoi servizi cloud è aumentata vertiginosamente durante la pandemia poiché le aziende sono passate a modelli di lavoro a distanza.

Nonostante questo, la società ha registrato un utile operativo di 84,5 milioni di dollari nel terzo trimestre, in calo rispetto ai 128,3 milioni di dollari di un anno fa, poiché le maggiori spese operative hanno pesato.

Calderoni è subentrato ad interim da David Henshall, che si è dimesso il mese scorso dopo aver ricoperto il ruolo di CEO di Citrix dal 2017. Il socio amministratore di Elliott, Jesse Cohn, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Citrix nel 2015 e si è dimesso lo scorso anno.

