Chrome Canary 100: tutto quello che c’è da sapere

Google Chrome si è affermato nel tempo come uno dei browser più utilizzati nel web, intrinsecamente legato al motore di ricerca considerato oggi come punto di riferimento assoluto per i navigatori di tutto il pianeta. Per provare le ultime funzionalità di Chrome sono disponibili diversi canali di rilascio: stabile, stabile esteso, beta, Dev e Canary.

Il canale stabile si rivolge alla maggior parte degli utenti e di fatto è quello comprendente le versioni ufficiali completamente provate dal gruppo di lavoro di Chrome. Il canale stabile esteso propone aggiornamenti con minore frequenza rispetto al precedente, fatto salvo quelli concernenti la sicurezza, da eseguirsi per lo più in modalità manuale.

Gli utenti del canale beta hanno diritto a ricevere aggiornamenti contenenti anteprime di funzionalità le quali verranno rilasciate nelle release stabili del programma di navigazione. Il canale Dev si contraddistingue per non essere completamente stabile ed è consigliabile agli sviluppatori i quali desiderino ottenere con una anteprima di una decina di settimane funzioni e opzioni le quali saranno introdotte nelle versioni stabili.

Il canale Canary costituisce una vera e propria edizione a sé stante e può essere considerato il Chrome che verrà. Si tratta infatti di codice in itinere, dove gli sviluppatori rendono disponibili build con funzionalità e comandi i quali non è detto che vengano poi effettivamente inglobati nelle successive edizioni del browser.

E ciò rende inevitabilmente instabile e non troppo affidabile l’utilizzo quotidiano del programma della grande G. Recentemente Chrome Canary ha raggiunto il simbolico ma significativo traguardo della versione 100. Date le sue specificità sono sconsigliati il download e l’installazione da parte di chi non voglia avere alcun intoppo in termini di produttività, ma può essere preso in considerazione da chi voglia provare, pur con buona probabilità di incontrare bug, funzionalità future di Google Chrome.