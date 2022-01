Apple, Samsung e Xiaomi in calo: ma la societa’ di Cupertino resta prima in classifica

Le spedizioni di smartphone sono diminuite anno dopo anno nel quarto trimestre del 2021. Ma nonostante la seconda meta’ del 2021 sia andato piuttosto male, sembra che lentamente il mercato si stia riprendendo grazie ad un primo semestre del 2022 in rialzo. Secondo i dati preliminari dell’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, i fornitori di smartphone hanno spedito un totale di 362,4 milioni di telefoni durante il trimestre festivo del 2021, in calo del 3,2% ma leggermente migliore rispetto alle previsioni di IDC. Su base annua, il mercato è cresciuto del 5,7% nel 2021 con 1,35 miliardi di smartphone spediti.

“La seconda metà del 2021 non ha soddisfatto le aspettative, abbiamo assistito a volumi in calo del 4,5% rispetto alla seconda metà del 2020“, ha affermato Ryan Reith, vicepresidente del gruppo di Worldwide Mobile Device Trackers di IDC. “Come accennato nello scorso trimestre, la catena di approvvigionamento e la carenza di componenti hanno iniziato ad avere un impatto significativo sul mercato degli smartphone quando siamo entrati nella seconda metà dell’anno, e questo trend continua ad essere presente anche nel 2022. Prevediamo nuove sfide logistiche e di approvvigionamento, ma si pensa che torneremo a crescere nel secondo trimestre e nella seconda metà del 2022″.

Nonostante le perdite, Apple non si lascia abbattere

Nonostante un leggero calo delle spedizioni, anche Apple ha avuto un trimestre impressionante, saltando ancora una volta sopra Samsung e posizionandosi al primo posto. La sua forza è stata mostrata più che mai nel 4Q21: le vendite degli iPhone 13 sono state una parte impressionante dei volumi dell’ultimo trimestre, mentre Samsung e Xiaomi hanno seguito la scia arrivando rispettivamente al secondo e terzo posto. Vale la pena far notare che queste societa’ sono state le uniche ad aumentare il flusso di spedizioni anno dopo anno nel 4Q21.

Anche Xiaomi ha registrato una delle crescite annuali più alte raggiungendo quasi il 30%, mentre Samsung ha totalizzato appena il 6,0% nel 2021. Questo contrasto illustra chiaramente quale fornitore ha beneficiato maggiormente del crollo di Huawei. Anche Apple ha registrato una crescita annuale del 15,9% nel 2021 e circa il 40% in Cina.

Proprio in Cina, dove ci sono molte sfide legate ad un disinteresse crescente dei consumatori nei confronti di questo tipo di prodotti, il mercato ha ottenuto risultati molto migliori nel quarto trimestre, il 5% in più rispetto a per essere esatti. IDC prevede che questo trend guiderà il mercato verso una crescita nel 2022 .

Fonte: idc