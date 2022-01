Amity: una scaleup che aiuta altre societa’ ad inserirsi nel mondo digitale sceglie Milano come nuova sede

La società di software di proprietà thailandese Amity punta a diventare un leader nel mercato globale dei servizi (IaaS) entro i prossimi tre o cinque anni, afferma il suo co-fondatore e CEO Korawad Chearavanont. In una dichiarazione, abbiamo appreso che la multinazionale ha deciso di puntare tutto sul mercato Europeo, decidendo di aprire una nuova sede a Milano.

“Siamo lieti di annunciare che abbiamo aperto il nostro nuovo quartier generale EMEA a Milano, in Italia. Mentre continuiamo a perseguire la nostra missione di costruire esperienze e comunità digitali in tutto il mondo. Il nostro nuovo quartier generale EMEA è guidato da Francesca Gargaglia, co-fondatrice e COO di Amity. Questa è una pietra miliare per noi, poiché miriamo a una crescita esplosiva nella regione EMEA.” si legge nella dichiarazione sul sito web della societa’.

“Siamo felici di aver scelto Milano come sede europea della nostra azienda, credo fortemente nelle potenzialità dell’Italia e sono sicuro che questa città saprà sostenerci con gli ambiziosi obiettivi di crescita che ci siamo prefissati”, afferma Francesca Gargaglia.

Come potra’ aiutare le aziende italiane

Amity ha molteplici soluzioni per aiutare le organizzazioni a costruire e mantenere la propria base di clienti, oltre a valorizzare i brand tramite le funzionalità social.

Fondata circa nove anni fa, Amity vale centinaia di milioni di dollari. La sua attività principale attualmente riguarda la gestione di servizi e dei social per la maggior parte dei clienti aziendali, sia in Thailandia che all’estero.

L’attività di Amity inizialmente si concentrava sul software di comunicazione chiamato Eko, pensato per le grandi organizzazioni con forza lavoro decentralizzata. Grazie alla visione di Korawad, l’azienda ha successivamente spostato la sua attenzione verso il mercato del software business-to-business (B2B SaaS). Adesso il mercato principale di Amity riguarda la costruzione di infrastrutture di rete online per i clienti aziendali.

La maggior parte delle applicazioni mobili con milioni di clienti utilizza i servizi IaaS. Ad esempio, oltre il 90% delle app con la funzione di ricerca utilizza la tecnologia sviluppata dall’azienda olandese Elastic, che vale oltre 10 miliardi di dollari. Un altro esempio è Agora, un’azienda statunitense-cinese che sviluppa tecnologia vocale in tempo reale per molte app, inclusa Clubhouse.

Questi sono fornitori di servizi IaaS che offrono determinati componenti dell’app per accelerare lo sviluppo delle app e risparmiare sui costi.

“Queste aziende lavorano dietro le quinte e fanno un sacco di soldi. Amity si è trasformata per diventare un fornitore di servizi IaaS circa due anni fa dopo aver scoperto che sempre più clienti cercano tecnologie plug-in nelle loro app. Questo mercato ha il potenziale di crescere a dismisura“, ha affermato Korawad.

Il concept di Amity è rimasto invariato rispetto ai giorni di Eko, con focus sui social network e sulla comunicazione online. In generale offre soluzioni plug-in per il social networking e la creazione di comunità online con funzioni simili a quelle di Instagram, LINE, Facebook o Tiktok.

Le funzionalita’ proprietarie

Amity Video è una funzionalità lanciata di recente dopo il boom di app come Tiktok, Instagram, Stories e quelle relative allo streaming live e al commercio dal vivo. Questa funzione è stata molto richiesta in quanto può aiutare le aziende a creare coinvolgimento con i clienti attraverso le loro app.

Il modulo Amity Bots è stato incluso dopo l’acquisizione nel 2020 di ConvoLab, una società specializzata nell’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), mentre ConvoLab era il più grande fornitore thailandese di servizi di chat bot per le organizzazioni. Il modulo bot può essere anche integrato con i moduli social, chat e video per aiutare con le vendite, il marketing e la promozione.

I quattro moduli principali possono essere personalizzati per ottenere funzionalità uniche. Ad esempio, l’app Air Asia, utilizza la tecnologia Amity per la sua piattaforma Social Connect per i viaggiatori abituali.

Amity utilizza Amazon Web Services (AWS) basato su cloud per far fronte alla sua crescita come fornitore di servizi su vasta scala. Grazie ai molteplici strumenti e servizi di AWS, inclusi database e machine learning, Amity ha aiutato centinaia di clienti aziendali in Asia, Europa e Nord America a costruire le loro comunità digitali e mantenere buoni legami tra i loro clienti. Tra i big che hanno collaborato ci sono Air Asia, True ID, Subway e Unilever.

Fonte: thestorythailand