AMD vs Intel: la miglior CPU da acquistare nel 2022, ecco chi ha vinto la sfida dell’anno

Se stai cercando le migliori CPU per il gaming o per workstation, hai solo due scelte tra cui scegliere: AMD e Intel. Questa dualita’ ha di fatto generato un conflitto tra le due societa’, rendendo spesso difficile il confronto tra le due compagnie. In questo articolo parleremo delle CPU desktop AMD e quelle di Intel cercando di offrire una visione chiara e delle differenze che intercorrono tra i due processori.

La CPU piu’ veloce

Se stai cercando il chip più veloce sul mercato, dovresti dare un’occhiata alla nuova serie Alder Lake di Intel. I chip Alder Lake di Intel battono AMD in quasi tutti i benchmarks, come i carichi di lavoro di produttività a thread singolo e multi-thread. Parlando invece di AMD, la serie Ryzen 5000 al debutto possedeva i chip con le prestazioni più elevate sul mercato; hanno battuto infatti Intel in ogni bench, inclusi giochi, prestazioni nelle applicazioni, consumo energetico e temperature. Ma la societa’ ora ha il vantaggio con i chip Alder Lake, anche se la gamma Ryzen di AMD rimane sicuramente competitiva in moltissime aree.

BENCHMARKS AMD VS INTEL Cores | Threads P-Core Base/Boost E-Core Base/Boost TDP / PBP / MTP DDR4-3200 L3 Cache Ryzen 9 5950X 16P | 32 3.4 / 4.9 GHz – 105W DDR4-3200 64MB (2×32) Core i9-12900K / KF 8P + 8E | 16 / 24 3.2 / 5.2 GHz 2.4 / 3.9 GHz 125W / 241W DDR4-3200 / DDR5-4800 30MB Ryzen 9 5900X 12P | 24 3.7 / 4.8 GHz – 105W DDR4-3200 32MB (1×32)

Tabella e dati forniti da @TomsHardware

Alder Lake di Intel ha completamente ridefinito i chip per PC desktop x86 con una nuova architettura ibrida che offre incredibili livelli di prestazioni. Per non essere messo in ombra, AMD ha le sue nuove CPU con V-Cache 3D che saranno mostrate entro la fine dell’anno. Questi chip porteranno fino al 15% in più di prestazioni di gioco grazie a 192 MB di cache L3 ed un processore Zen 3 boostato. Ciò significa che la battaglia tra AMD e Intel potrebbe riaccendersi verso la fine dell’anno, ma per adesso questo e’ lo stato attuale del mercato.

Alcune considerazioni su AMD e Intel

L’assalto di AMD con i processori Zen ha ridefinito le aspettative per il mercato desktop, inizialmente colpendo Intel impreparato poiché è rimasta impantanata sulla tecnologia a 14 nm (ormai obsoleta) e sulle architetture Skylake. Negli ultimi anni le CPU AMD puntano quasi tutte alla fascia alta del mercato, offrendo più core, più prestazioni e requisiti di alimentazione inferiori.

Di conseguenza, Intel ha reagito aggiungendo funzionalità e core al suo stack di prodotti, ma ciò ha anche comportato effetti collaterali negativi: un maggiore consumo energetico e una pessima gestione della temperatura.

Nonostante questa piccola vittoria la storia ora e’ cambiata, poiché adesso ha ora ridotto completamente il rapporto prezzo-prestazioni grazie ai chip Alder Lake. Inoltre, i nuovi processori sono amche dotati del nuovo “Intel 7”, che si è dimostrato competitivo in tutti i campi.

Intel è persino passata alle tecnologie PCIe 5.0 e DDR5, lasciando indeitro il supporto PCIe 4.0 e DDR4 di AMD. E’ anche vero che aggiungere memorie DDR5 significa sostenere costi significativi quando si parla di acquistare una scheda madre che supporti questa tecnologia, ma Alder Lake supporta anche la memoria DDR4.

Il prezzo basso dei chip e i vantaggi in termini di prestazioni sicuramente compensano questi costi, ma la decisione di Intel di immettere sul mercato solo schede madri della serie Z (le piu’ costose sul mercato) significa che e’ ancora presto acquistare nel caso si voglia risparmiare qualche centinaio di euro, almeno fino all’uscita delle serie B e H-600 più economiche che verranno lanciate nei prossimi mesi.

Fonte: toms