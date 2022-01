AiryxOS, il clone open source di macOS

Linux ha raggiunto una popolarità che si è consolidata degli anni grazie in particolare per essere open source e per rendere disponibile un’ampia serie di distribuzioni, in grado di andare incontro alle esigenze più svariate di ogni genere di utenza. Fra esse ve ne sono alcune le quali possono essere prese in considerazione quali possibili alternative a software e sistemi operativi proprietari.

Una di queste si chiama AiryxOS e si pone l’obiettivo ambizioso di coniugare l’interfaccia e le funzionalità di macOS con la versatilità di FreeBSD, Il progetto è in fase iniziale di sviluppo, ma sono già disponibili le prime release beta da testare. Questo nuovo sistema operativo desktop cerca di risultare compatibile con macOS su architettura x86 a 64 bit.

L’intenzione degli sviluppatori è riuscire a mettere a punto un sistema il quale possa risultare elegante, intuitivo, piacevole e stabile, mediante il quale sia possibile svolgere numerose attività, prendendo come riferimento il sistema operativo commerciale di Apple. AiryxOS rende disponibile una implementazione di Cocoa, l’ambiente nativo di programmazione orientato agli oggetti sviluppato da Apple e utilizzabile con i sistemi operativi di sua proprietà. Le applicazioni Cocoa sono tipicamente generate ricorrendo ai tool di sviluppo resi disponibili da Apple stessa e cioè Xcode e del modulo interno Interface Builder.

Dagli screenshot di AiryxOS si ha la conferma di come gli sviluppatori stiano effettivamente cercando di realizzare un sistema in stile macOS con l’interfaccia pulita e caratterizzato dai tipici menu globali, da scorciatoie per eseguire rapidamente comandi, dalle cartelle più familiari e dall’immediatezza con la quale si riescono a portare a termine le installazioni. Estesa dovrebbe inoltre essere la compatibilità con i sorgenti delle applicazioni macOS. E ciò senza perdere di vista la stabilità e la sicurezza tipiche del sistema operativo desktop dell’azienda di Cupertino. Non resta che attendere aggiornamenti più consistenti per capire quale possa essere effettivamente il futuro di questo interessante progetto.