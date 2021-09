PostgreSQL 14 rilasciato: tutte le novità

Il PostgreSQL Global Development Group ha annunciato oggi il rilascio di PostgreSQL 14, l’ultima versione del noto database open source.

PostgreSQL 14 introduce diverse funzionalità e innovazioni, per consentire la gestione di tipi di dati complessi (incluso il JSON), e supportare sviluppatori e amministratori di sistema nel deployment di applicazioni distribuite, parallele e di grandi dimensioni.

Secondo quanto affermato da Magnus Hagander, membro del PostgreSQL Core Team, “questa ultima versione di PostgreSQL migliora la capacità dei nostri utenti di gestire i carichi di lavoro di dati su larga scala, migliora l’osservabilità e contiene nuove funzionalità che aiutano gli sviluppatori. PostgreSQL 14 è una testimonianza della dedizione della comunità di PostgreSQL nel continuare a fornire software di database innovativo destinato ad organizzazioni grandi e piccole”.

In questo articolo riassumeremo le principali novità introdotte con l’ultima versione di PostgreSQL.

Nuova sintassi per JSON e range

PostgreSQL supporta la manipolazione dei dati JSON sin dalla versione 9.2. Con PostgreSQL 14, è ora possibile accedere ai dati JSON utilizzando una sintassi specifica, come nella query seguente:

SELECT ('{ "postgres": { "release": 14 }}'::jsonb)['postgres']['release'];

Ciò allinea PostgreSQL alla sintassi più comunemente condivisa per il recupero delle informazioni da dati in formato JSON. Questo tipo di sintassi può essere generalmente esteso ad altre strutture di dati nidificate, incluso il tipo hstore .

Per quel che riguarda i range, anch’essi rilasciati per la prima volta in PostgreSQL 9.2, è ora possibile gestire intervalli non contigui grazie all’introduzione del tipo di dati “multirange“, che rappresenta un elenco ordinato di intervalli non sovrapposti. Ciò consentirà agli sviluppatori di scrivere query più semplici per gestire sequenze complesse di intervalli. I tipi di range nativi di PostgreSQL (date, ore, numeri) supportano ora anche i multirange, e anche altri tipi di dati possono essere estesi per sfruttare il supporto a questo nuovo tipo di dato.

Miglioramenti delle performance

PostgreSQL 14 introduce un significativo miglioramento in termini di throughput sui carichi di lavoro che utilizzano molte connessioni, con alcuni benchmark che mostrano un aumento della velocità di circa 2 volte rispetto alla versione precedente del DBMS. Ciò è dovuto anche ai recenti miglioramenti relativi alla gestione degli indici B-tree.

Un’altra utile funzionalità introdotta in PostgreSQL 14 è la capacità di eseguire query in pipeline, cosa che può avere un effetto particolarmente significativo sulle prestazioni nel caso di connessioni ad alta latenza o per carichi di lavoro che usano con molte operazioni di scrittura. Poiché si tratta di una funzionalità lato client, è possibile utilizzare questa modalità pipeline con qualsiasi database PostgreSQL moderno, a patto che utilizzi la versione 14 del client, o un driver client creato con la versione 14 di libpq.

Altri miglioramenti

I database PostgreSQL distribuiti godranno di varie migliorie con l’arrivo di PostgreSQL 14. Ad esempio, in caso di logical replication, sarà possibile inoltrare le transazioni ai vari nodi subscribers, con notevoli vantaggi in termini di prestazioni. Molti altri miglioramenti sono stati aggiunti, inoltre, al sistema di decodifica logica che alimenta la logical replication.

Dal punto di vista della sicurezza, è stata semplificata la possibilità di assegnare permessi di sola lettura o sala scrittura agli utenti sulle tabelle, utilizzando le regole predefinite pg_read_all_data e pg_write_all_data . Inoltre, la gestione delle password e l’autenticazione è ora basata sullo standard SCRAM-SHA-256 .

Vi sono poi diverse altre novità; chiunque fosse interessato ad approfondire, può fare riferimento alle note di rilascio, sul sito ufficiale di PostgreSQL.

Fonte: PostgreSQL