Switch 8 Porte TP-LINK con QoS e Port Mirroring ad un prezzo FOLLE su Amazon

La linea di prodotti Easy Smart Switch di TP-Link comprende un nuovo switch, il TL-SG108. Lo si può trovare in offerta su Amazon ad un prezzo molto convieniente, parliamo di soli 21,23 euro, con uno sconto già applicato del 35% sul prezzo finale.

Lo switch Easy Smart a 8 porte è un dispositivo ideale per reti di piccole e medie imprese che richiedono semplice gestione della rete.

La linea Smart Switch di TP-Link include dieci modelli che variano in base al numero totale di porte, alla velocità della porta (10/100 o 10/100/1000), al supporto per PoE e alle porte combinate Gigabit Ethernet o SFP aggiuntive. Essendo una soluzione PLUG-IN, basterà quindi collegare il dispositivo alla rete e sarà già pronto per l’utilizzo, senza configurazioni aggiuntive.

L’SG108 supporta anche la porta e la QoS basata su 802.1p e con quattro impostazioni di priorità. Per il controllo della larghezza di banda, si può anche specificare i limiti di larghezza di banda in ingresso e in uscita per ogni porta. Inoltre è possibile specificare un singolo limite e quindi applicarlo a una o più porte per controllare i dati del traffico (broadcast, multicast e/o UL-Frame).

Possiede anche un opzione di sicurezza che consente di impostare un nome utente e una password per limitare l’accesso alla pannello di configurazione. E’ presente la funzione di risparmio energetico automatico, che spegnerà le porte inattive per ridurre il consumo energetico, oltre a ridurre i livelli di alimentazione sulle porte con cavi più corti.

Supporto anche per il Port Mirroring, uno strumento eccellente per la risoluzione dei problemi di rete, e a chi servisse, l’SG108 può eseguire il mirroring di una sola porta alla volta, tuttavia, non è supportatato l’indirizzamento IPv6.

