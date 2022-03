Intel presenta il processore più veloce di sempre

Il colosso dei semiconduttori Intel ha presentato il suo nuovo Core i9-12900KS definendolo il processore più potente mai realizzato, il più veloce in assoluto tra quelli attualmente disponibili sul mercato.

I predecessori

Questo vero e proprio top di gamma è stato concepito per concorrere direttamente con il Ryzen 7 5800X3D della AMD. Arriva dopo una serie di novità della stessa casa madre come per esempio il lancio dell’architettura ibrida Alder Lake, nata per combinare P-core e E-core, che risale allo scorso ottobre e fu l’occasione per svelare le caratteristiche di sei processori Desktop di dodicesima generazione installabili su motherboard con socket socket LGA 1700 e chipset Intel Z690.

A questo evento seguì il CES (Consumer Electronics Show) 2022 di Las Vegas, con la presentazione di altri 16 modelli associati alle linee Core i9, i7, i5, i3, Celeron e Pentium, e un nuovo lancio del mese scorso dedicato alle serie P e U per i computer portatili.

Core i9-12900KS: specifiche tecniche

Il Core i9-12900KS è un processore “S”, cioè una Special Edition con moltiplicatore sbloccato, specifica sottolineata dalla presenza della lettera “K” nel nome. In dotazione abbiamo 16 core di cui 8 P-core e altrettanti E-core. I primi, Performance Core, operano su una frequenza di base pari a 3.4 Ghz mentre per quanto riguarda i secondi, Efficient Core, il valore è pari a 2.5 Ghz.

Relativamente alle frequenza di picco troviamo invece 5.5 GHz per i P-core e 4 GHz per gli E-core, alla base del valore massimo per i P-core vi è l’Intel Thermal Velocity Boost che è una soluzione pensata per gestire attività particolarmente impegnative come il gaming, l’editing di video o i contenuti video in streaming, garantendo un rapporto ottimale tra prestazioni e temperatura.

Sono supportate le memorie RAM di tipo DDR4-3200 e DDR5-4800 fino a 128 GB, mentre per quanto concerne la cache abbiamo 14 MB di L2 e 30 MB di Smart Cache L3. Completa il quadro una GPU UHD Graphics 770 con frequenza base di 300 MHz e un picco di 1.55 GHz.

Il prezzo non è esattamente contenuto ma considerando le prestazioni promesse 739 dollari potrebbero non rivelarsi una spesa esorbitante, anche in considerazione della longevità che il componente potrebbe assicurare ad una configurazione Desktop. I primi esemplari dovrebbero essere commercializzati dal 5 aprile 2022.