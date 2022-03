Axie Infinity subisce un attacco hacker: rubati $ 600 milioni in criptovalute

Gli hacker sono “scappati” con oltre $ 600 milioni di criptovaluta dopo un attacco a una rete che supporta il popolare videogioco blockchain Axie Infinity. La rete Ronin viene utilizzata come ponte tra il videogioco e le blockchain, essenzialmente per trasferire criptovaluta dentro e fuori dal gioco.

La rete Ronin, una blockchain sviluppata da Sky Mavis, la stessa società proprietaria di Axie Infinity, ha confermato l’hacking in un post sul blog martedì chiarendo che l’hacking è avvenuto sei giorni prima, il 23 marzo.

I fondi rubati sono andati a due scambi di criptovalute, secondo la società forense blockchain Elliptic.

In questo caso il problema era che il ponte era altamente centralizzato: il furto era il risultato di qualcuno che ha violato i ‘nodi validatori’ del ponte Ronin. I fondi possono essere spostati fuori dal ponte se cinque dei nove validatori lo approvano. L’hacker è riuscito a entrare in possesso delle chiavi crittografiche private appartenenti a cinque dei validatori, quindi è stato sufficiente per rubare le risorse crittografiche”.

ha affermato Tom Robinson, co-fondatore di Elliptic.

Gli aggressori sono scappati con 173.600 ether e 25,5 milioni di usd coin, secondo il post sul blog di Ronin. L’attacco è stato confermato anche sulla pagina Twitter di Axie Infinity.

Ronin ha dichiarato nel suo post sul blog che sta lavorando con Chainalysys, una società di tracciamento blockchain, per tracciare i fondi rubati.

Axie Infinity: come funziona il gioco

Axie Infinity è un videogioco simile a un Pokemon giocato su un computer in cui i giocatori allevano e combattono mostri digitali chiamati “assi” collegati a token non fungibili (NFT).

I giocatori possono guadagnare criptovaluta nel gioco, che può essere scambiata su alcuni exchange di criptovaluta al di fuori del gioco.

Nel 2021, 3,5 miliardi di dollari in NFT sono passati attraverso Axie Infinity, secondo Business Insider India. La stabilità di Axie Infinity è stata messa in discussione, poiché l’economia del gioco potrebbe richiedere l’acquisto di nuovi giocatori per tenerlo a galla.