Annunciato il nuovo PoE+ HAT di Raspberry Pi

Pochi giorni fa, il team di sviluppo di Raspberry Pi ha annunciato il rilascio del nuovo chip Power over Ethernet (PoE) HAT, che consente di alimentare il dispositivo unicamente tramite porta Ethernet. Rispetto al suo predecessore, Raspberry Pi PoE+ HAT permetterà di ottenere una maggiore potenza di alimentazione, grazie al fatto che implementarà lo standard 802.3at PoE+.

Le novità del nuovo PoE+ HAT

Com’è noto a molti, la carenza di semiconduttori sta affliggendo praticamente tutti i produttori che utilizzando componenti elettronici, e tra questi vi è anche Raspberry. La versione precedente di PoE HAT, ad esempio, è uno dei prodotti che sta subendo maggiormente questo problema. Nonostante esso rimarrà in produzione, la disponibilità continua ad essere limitata in varie parti del globo.

Per cercare di ridurre l’impatto di questo problema, la nuova versione di PoE+ HAT è stata annunciata in anticipo rispetto alla data di effettiva messa sul mercato (prevista per il prossimo giugno), in modo da permettere pre-ordini, che dovrebbero avere anche tempi di consegna minori.

Il costo del nuovo chip sarà di circa 20 dollari.

Maggiore potenza

La versione precedente di PoE HAT permetteva già di supportare l’esecuzione delle ultime versioni di Raspberry Pi (inclusa la versione 4). Tuttavia, eventuali periferiche USB potevano richiedere maggiore potenza, e lo standard PoE precedente non sembrava sufficiente in molti casi. Con il nuovo chip, ed il supporto al nuovo standard, verrà invece garantita una potenza maggiore, passando dai precedenti 15.4W a ben 25.5W. Questo ed altri dati sono riassunti nella tabella seguente:

Altre modifiche introdotte nella nuova versione del chip riguardano il design, una migliore dissipazione del calore, ed un nuovo trasformatore “planare”.

Maggiori dettagli possono essere reperiti sul blog ufficiale di Raspberry Pi, dove è possibile trovare i link per pre-ordinare il nuovo chip.

Fonte: Raspberry Pi Blog