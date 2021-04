Chrome 91 semplificherà la possibilità di allegare file alle email

Google Chrome è oggi il browser più diffuso tra gli utenti di Internet. Non c’è quindi da sorprendersi se Google continua a lavorare per migliorarne le funzionalità e aggiungerne di nuove.

Con il rilascio della versione 91, che è attualmente disponibile in versione beta, Google introdurrà un nuovo aggiornamento relativo alla gestione dei dati memorizzati negli appunti, che renderà molto più semplice agli utenti la possibilità di allegare file a un’e-mail.

Il supporto ai file in sola lettura

Questa nuova funzionalità, nota come “read-only file support” (supporto ai file in sola lettura) consentirà essenzialmente alle app di leggere i file memorizzati negli appunti, proteggendone l’integrità tramite una limitazione che impedirà di fornire ogni autorizzazione di scrittura.

Ciò significa che gli utenti potranno affidarsi ai tradizionali Ctrl+C e Ctrl+V per copiare e incollare file da una qualsiasi posizione all’interno del proprio file system, direttamente su Chrome, semplificando alcune attività che altrimenti richiederebbero drag and drop.

La nuova funzionalità potrebbe in realtà non limitarsi unicamente a questo tipo di caso d’uso. Più in generale, come spiega Google, tutte le applicazioni web eseguite su Chrome saranno d’ora in avanti in grado di leggere i file direttamente dagli appunti, indipendentemente dal fatto che si tratti di client mail o altro tipo di applicazioni.

Quando sarà rilasciata questa funzionalità?

Secondo il calendario di rilascio ufficiale, Google Chrome 91 dovrebbe essere reso disponibile il 25 maggio. Tuttavia, gli utenti che desiderano provare questa nuova funzionalità possono già farlo tramite la summenzionata versione beta.

Prima di concludere, è bene precisare che questa funzione sarà supportata su tutte le piattaforme, ad esclusione di iOS (anche se non è chiarissimo il motivo di tale scelta).

Fonte: Chrome Platform Status