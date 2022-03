Vivaldi 5.1: introdotte le Horizontal Scrollable Tab

Il team del browser open source Vivaldi ha rilasciato una nuova stable release del progetto. Vivaldi 5.1 introduce diverse novità interessanti che migliorano notevolmente l’esperienza utente. Il rilascio della nuova build è stato annunciato dal CEO Jon von Tetzchner tramite un articolo pubblicato sul blog ufficiale di Vivaldi, dove vengono illustrate le nuove feature presenti in questa versione. Ad esempio è stata implementata una nuova Reading List, dove è possibile salvare tutte le pagine web che si desidera leggere in un secondo momento. Inoltre è stato aggiunto un Quick Setting Panel all’interno della Start Page, cosi da permettere agli utenti di personalizzare tale pagina in pochi istanti.

Nel suo articolo il CEO Jon von Tetzchner dichiara:

“In questo aggiornamento abbiamo aggiunto le tanto richieste Scrollable Tabs, che consentono di spostarsi orizzontalmente tra le schede aperte. Questa feature da accesso ad un modo unico di gestire le tab sul proprio browser. Inoltre l’aggiunta della Reading List semplifica notevolmente il salvataggio delle pagine che si desidera leggere in seguito. Oltretutto il team ha inserito un nuovo pannello di impostazione rapida nella pagina pagina inziale cosi da poter personalizzare al volo la propria home page. Anche la versione Android di Vivaldi ha ricevuto delle migliorie per quanto riguarda la personalizzazione della UI, adesso è infatti possibile modificare il colore dell’interfaccia e regolare le dimensioni della tab.”

Le nuova funzione di Horizontal Scrollable Tab consente non solo di spostarsi in modo orizzontale, tramite la rotella del mouse o con le frecce della tastiera, tra le varie schede aperte su Vivaldi ma è possibile anche impilare, con la feature chiamata Two-level Tab Stacks, più gruppi di tab aperte una sopra all’altra. In questo modo le schede non verranno nascoste e si potrà averle sempre a portata di mano.

Vivaldi 5.1 è disponibile oltre che per Windows anche per Linux, MacOS ed Android. Il suo installer è scaricabile direttamente dal sito ufficiale del browser.