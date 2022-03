Ubuntu 22.04 LTS: il pannello di impostazioni di Ubuntu Pro verrà rimosso

In questi giorni Robert Ancell, Desktop Engineer di Ubuntu, ha fatto sapere, tramite la mailing list ufficiale del progetto, che il pannello di impostazioni che gestisce la sottoscrizione di Ubuntu Pro verrà rimosso, almeno temporaneamente, dalla versione stabile di Ubuntu 22.04 LTS (Long Term Support). Il team di coder Canonical ha in programma di rilasciare la nuova stable release di Ubuntu il 21 aprile. Dunque durante quest’ultimo periodo di sviluppo i developer si focalizzeranno principalmente nella risoluzione dei bug e nella pulizia del codice in modo tale da rendere Ubuntu 22.04 LTS stabile ed affidabile non solo per i normali utenti desktop ma anche per l’enorme pletora di imprese che adotta la distribuzione come base per i propri servizi digitali oppure all’interno dei propri PC/Server aziendali.

Ubuntu Pro è sostanzialmente una versione della distribuzione dedicata agli ambienti cloud ed al mondo enterprise. Tale edizione di Ubuntu integra dunque tutta una serie di servizi dedicati, anche a pagamento, al mondo delle imprese. Il setting della subscription di Ubuntu Pro era presente all’interno del tool “Software & Updates” e consentiva di gestire le diverse funzionalità connesse alla sottoscrizione. Nel suo messaggio alla community Robert Ancell ha specificato le motivazioni della sua rimozione:

“A causa di alcuni ritardi nello sviluppo del backend abbiamo deciso di rimuovere le impostazioni di Ubuntu Pro e mostrare unicamente quelle di Livepatch. Tale opzione sarà nuovamente aggiunta in futuro.”

Dunque a causa di alcune problematiche sorte nella scrittura del codice del backend che consente agli utenti di gestire i servizi di Ubuntu Pro è stato necessario rimuovere questo pannello di impostazioni dall’utility Software & Updates.

Come accennato in precedenza questa questa scelta non impatta direttamente sull’user experience degli utenti casalinghi ma invece potrebbe ritardare l’adozione di Ubuntu 22.04 LTS all’interno del mondo enterprise. Con tutta probabilità infatti le aziende aspetteranno la sua reintroduzione prima di migrare alla nuova stable release della distribuzione.