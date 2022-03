Proteggi il tuo PC con Panda Dome al 50% di sconto

Ormai è chiaro come computer, smartphone, tablet e tante altre tipologie di apparecchi informatici siano entrati a far parte delle nostre vite, semplificando molte operazioni quotidiane e proteggendo anche tantissime informazioni personali. Ma chi pensa invece a proteggere i suddetti dispositivi? Online esistono tantissime piattaforme di protezione per il PC, ma oggi volgiamo parlarvi di una in particolare. Il suo nome è Panda Dome e grazie ai suoi recenti sconti del 50% su tutto il catalogo, risulta anche essere uno dei migliori prodotti per rapporto qualità prezzo attualmente a disposizione. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Panda Dome Essential, Advanced, Complete e Premium: tutti i piani al 50% di sconto

Come avrete sicuramente avuto modo di notare dal titolo, i piani offerti da Panda Dome sono essenzialmente quattro e tutti dispongono di caratteristiche più o meno avanzate (a seconda del piano scelto). Ovviamente però Essential, Advanced, Complete e Premium si differenziano anche per il prezzo di vendita, anche se tutti potranno contare sullo sconto del 50%. Sarà quindi l’utente a dover decidere quale acquistare sulla base delle proprie necessità.

Il piano più economico, disponibile a soli 17,49 euro per il primo anno, è Essential, compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. L’acquisto comprenderà le 5 funzionalità base che troveremo anche in tutti gli altri piani: antivirus e firewall per Windows, protezione in tempo reale per Mac e dispositivi Android, una VPN gratuita con un massimo di 150MB di navigazione al giorno, protezione Wi-Fi dagli hacker e la scansione dei dispositivi esterni per prevenire eventuali infezioni.

Qualora si volesse aggiungere a tutto ciò anche il controllo parentale su Windows, la protezione dell’identità per gli acquisti online e anche maggiore protezione contro minacce e attacchi più avanzati, bisognerà acquistare il piano Advanced, disponibile invece a 23,49 euro per il primo anno.

Con l’offerta Complete, acquistabile a 35,49 euro per il primo anno e ancora per poco tempo, si potrà contare anche su: protezione completa dei dati personali, generatore avanzato di password sicure e anche sul software Cleanup, utile per rimuovere tutti quei file momentanei che appesantiscono inutilmente il proprio PC.

Infine, qualora si volesse optare per il piano più completo Premium a 59,49 euro per il primo anno, si otterrà accesso, oltre a tutto ciò di cui abbiamo parlato in precedenza, anche a: una VPN illimitata e completa, la gestione degli aggiornamenti e un supporto clienti disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.