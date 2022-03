Miglior Router con 4 antenne: Tenda F9 600 Mbps in offerta ora su Amazon

Avere il miglior router WiFi all’interno della propria abitazione/ufficio può fare davvero la differenza in termini di prestazioni e qualità della rete. Il router WiFi F9 di TENDA è dotato di una tecnologia che promette delle prestazioni sempre al top, oltre che ad un segnale forte e stabile. Attualmente puoi acquistare questo ottimo router ad un prezzo davvero BOMBA: solo 22,99€ su Amazon, e approfittando del coupon da 3 euro riscattabile in fase di acquisto si potrà ordinare il prodotto pagando solamente 19,99 euro. Ma quali sono i vantaggi per cui vale la pena acquistare questo router TENDA?

Il modello F9 è un tipo di router wireless di TENDA appositamente progettato per reti di piccole e medie dimensioni come case, scuole e uffici. E’ dotato inoltre di 4 antenne, in modo da poter garantire un’elevata ricezione in tutte le direzioni. Può supportare una velocità fino a 600 Mbps e supporta la connessione di più dispositivi contemporaneamente.

Il router F9 di Tenda ha 4 antenne da 6dBi con prestazioni 4 volte migliori rispetto alle antenne da 5dBi. Questo modello può ricevere perfettamente connessioni in entrata e in uscita da tutte le direzioni, anche se sono presenti pareti che dividono la stanza. Inoltre, è presente la tecnologia Beamforming + che migliora la portata Wi-Fi e la stabilità. Presenti anche le porte Fast WAN/LAN, mentre è confermato lo standard IEEE 802.11/b/g/n anche se rimane un router che funziona solo su frequenza a 2,4 GhZ.

Puoi acquistare questo prodotto ora su Amazon ad un prezzo molto conveniente cliccando su questo link.