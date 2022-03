MicroSD Samsung Evo PLUS 128 GB di classe 10: offertona da non perdere su Amazon

Samsung l’ha fatto di nuovo: in questo momento Amazon ha messo in offerta a soli 18,79 euro le schede microSD EVO Plus, prodotto di enorme successo negli utlimi anni.

Disponibile con capacità da 32 GB fino a 256 GB, la nuova linea EVO Plus è progettata per i consumatori che cercano un dispositivo di archiviazione prestante per il proprio smartphone di fascia alta, nonché per i professionisti che si occupano di fotografia ad alta risoluzione, video e altri file multimediali pesanti.

Le nuove schede EVO Plus sono state sviluppate con la nuova tecnologia NAND e ora sono potenzialmente in grado di raggiungere la velocità di lettura UHS-I massima di 100 MB/s, un leggero miglioramento rispetto alle specifiche dell’ultima generazione. Sono inoltre dotati della tecnologia Samsung 4-Proof: queste schede sono resistenti ai raggi X, magnetiche, impermeabili e resistenti alla temperatura. Mentre le capacità più elevate sono ideali per l’elaborazione video 4K, il modello da 32 GB è più adatto per video HD, secondo quanto dichiarato da Samsung.

