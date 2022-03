Intel oneAPI: tutti i segreti in un webinar di approfondimento

“Programmazione Multi-Core e Multi-Piattaforma con Intel oneAPI Toolkits con Priority Support“, è il titolo di un webinar gratuito organizzato da Adalta, società specializzata in software per l’innovazione. L’appuntamento è fissato per giovedì 7 aprile 2022, alle ore 11.00 e sarà incentrato su Intel oneAPI, un set di strumenti di sviluppo innovativi e ad alte prestazioni proposti da Intel.

Cos’è Intel oneAPI

Intel oneAPI consente di ottimizzare soluzioni già sviluppate e di potenziare nuove applicazioni per architetture CPU, GPU, FPGA e altri acceleratori. Sono inclusi i linguaggi di programmazione, le librerie di Intel, i toolkit a corredo e gli strumenti per analisi, profilazione e ottimizzazione del codice sorgente con cui realizzare applicazioni in diversi settori, dall’Enterprise al Cloud, dall’HPC (High-Performance Computing) alle tecnologie per l’AI.

Adalta è l’unico Elite Reseller italiano di Intel Software e offre Intel oneAPI con 1 anno di manutenzione Intel Priority Support e, in un’unica licenza, la versione per le piattaforme Windows, Linux e (per alcuni strumenti) macOS.

Intel oneAPI e package aggiuntivi per HPC, IoT e Rendering

Il toolkit Intel oneAPI Base è integrabile tramite pacchetti pensati appositamente per HPC, IoT e Rendering.

Intel oneAPI Base Toolkit

L’Intel oneAPI Base Toolkit include gli strumenti e le librerie essenziali per costruire, testare e distribuire applicazioni HPC ad alte prestazioni centrate sui dati per architetture CPU, GPU, FPGA, e altri acceleratori.

Intel oneAPI Base & HPC Toolkit

Il pacchetto HPC propone strumenti con cui sviluppare, analizzare, ottimizzare e scalare applicazioni basate su AI, machine learning e deep learning. Tutti gli strumenti disponibili sono ottimizzati con le tecniche di vettorizzazione, multithreading, parallelizzazione multi-node e ottimizzazione della memoria più recenti.

Intel oneAPI Base & IoT Toolkit

Con il pacchetto dedicato all’Internet of Things è possibile accedere a strumenti pensati per sviluppare soluzioni HPC avanzate e performanti per i sistemi embedded, grazie ad esso l’integrazione nel processo di sviluppo software diventa più rapida, le prestazioni vengono ottimizzate così come l’efficienza energetica e il time to market può essere notevolmente ridotto a favore della produttività.

Intel oneAPI Base & Rendering Toolkit

Non manca infine un pacchetto Rendering che offre strumenti per creare applicazioni visuali HPC altamente affidabili, sono incluse 5 librerie di rendering e ray tracing per generare immagini realistiche, animazioni in studio, visualizzazioni scientifiche e industriali.

Il webinar

Nel corso del Webinar di Adalta i tecnici esperti affronteranno argomenti riguardanti:

le novità nella programmazione Multi-Core e Multi-Piattaforma con l’introduzione di Intel oneAPI;

i punti in comune e le differenze con altre tecnologie di sviluppo, analizzando i pro e i contro di ogni soluzione.

le novità portate nel settore dello sviluppo da Intel DPC++ e SYCL.

Verranno inoltre proposti esempi pratici di programmazione con Intel oneAPI a confronto con le altre tecnologie.

Per maggiori informazioni sul programma, il relatore Dott. Ciro Fiorillo e l’erogazione del Webinar è possibile consultare la pagina di iscrizione nel sito di Adalta.