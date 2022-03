Criptovalute: in arrivo la legge anche nel Regno Unito

Giovedì scorso la Banca d’Inghilterra ha iniziato a delineare il primo quadro normativo britannico per le criptovalute.

La preoccupazione è che, sebbene il settore sia rimasto piccolo, la sua rapida crescita potrebbe comportare rischi per la stabilità finanziaria in futuro.

Le criptovalute sono state sotto i riflettori della regolamentazione; tra le preoccupazioni la possibilità di essere utilizzate per aggirare le sanzioni finanziarie imposte alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Sebbene sia improbabile che attualmente le criptovalute forniscano un modo fattibile per eludere le sanzioni su vasta scala, la possibilità di tale comportamento sottolinea l’importanza di garantire che l’innovazione nelle criptovalute sia accompagnata da quadri di politica pubblica efficaci per mantenere una maggiore fiducia e integrità nel sistema finanziario.

ha dichiarato giovedì il Financial Policy Committee (FPC) della BoE.

Le criptovalute nel Regno Unito

I cripto-asset, come bitcoin ed ether, sono in gran parte non regolamentati in quanto esulano dal perimetro normativo e sarebbe necessario un cambiamento di legge per portarli sotto l’intero campo di applicazione delle regole sui titoli del Regno Unito; un passo che il ministero delle finanze britannico sta esaminando.

Ciò richiederebbe probabilmente l’espansione del ruolo degli attuali regolatori macro e microprudenziali, della condotta e dell’integrità del mercato e uno stretto coordinamento tra di loro.

ha affermato l’FPC.

L’FPC ha affermato che i rischi diretti per la stabilità finanziaria derivanti dalle criptovalute sono attualmente limitati, ma se il recente ritmo di crescita viene mantenuto, ci sarebbero dei rischi in futuro.

Regolamentazione e asset

Il settore è cresciuto di dieci volte a livello globale tra l’inizio del 2020 e novembre 2021. Ora si attesta a $ 1,7 trilioni o lo 0,4% delle attività finanziarie globali, con oltre 17.000 diversi token di criptovaluta in circolazione.

La regolamentazione del settore dovrebbe essere basata sull’equivalenza. Ciò significa che significa che i servizi finanziari legati alle criptovalute che svolgono una funzione simile ai servizi finanziari esistenti dovrebbero essere soggetti alle stesse leggi.

Fino a quando le criptovalute non saranno completamente sottoposte alla rete di regolamentazione, la BoE si sta concentrando sul garantire che i rischi derivanti dalle criptovalute siano controllati nel settore bancario. Giovedì la Financial Conduct Authority ha detto alle aziende che devono spiegare completamente ai consumatori i rischi derivanti dalle criptovalute non regolamentate.

Anche le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno cercando di cimentarsi con le criptovalute e le loro propaggini.