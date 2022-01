GSkill SniperX DDR4: 32GB di RAM ultra-veloci ad un prezzo FOLLE su Amazon

Amazon oggi propone le RAM SniperX DDR4 di G.Skill da 32 GB di memoria ad un prezzo incredibile. Sono tra le più veloci sul mercato e arrivano ad una velocità di 3200 MHz (che può essere abilitata tramite profilo XMP da BIOS) anche su piattaforme Intel. Questa memoria quad-channel è stata ottimizzata per le piattaforme Intel su Z170 e X99, ovviamente con quattro DIMM da 8GB, ideali per un setup quad-channel da 32 GB.

La serie G.SKILL Sniper X è l’ultima serie DDR4 progettata per la migliore esperienza di gioco e tempi di caricamento più rapidi. Questo kit di memoria è la scelta ideale per una build di gioco personalizzata o per un aggiornamento di un setup che richiede prestazioni eccellenti.

Non è un prodotto low-budget, quindi il prezzo è giustificato dalla ottime prestazioni, e considerando che sono 4 moduli da 8 GB è come pagare circa 50 euro a modulo, un ottimo affare considerando il periodo.