Photoshop e Illustrator arrivano direttamente su browser

I prodotti Adobe sono sempre stati tra i più apprezzati nell’ambito della grafica digitale. Ed è per questo motivo che l’azienda continua ad investire nell’innovazione, fornendo prodotti più accessibili e moderni.

In quest’ottica si configura il recente rilascio di due dei prodotti di punta di Adobe, vale a dire Photoshop ed Illustrator, in una nuova veste che li vede disponibili come applicazioni web, direttamente su browser.

Photoshop e Illustrator sul browser: le funzionalità

Secondo quanto riportato su un recente post pubblicato sul blog di Adobe, le nuove versioni di Photoshop ed Illustrator permetteranno di condividere documenti direttamente browser, offrendo inoltre la possibilità di lavorare sui progetti anche in modo collaborativo, con gli utenti che potranno fornire feedback senza scaricare alcuna app, o addirittura senza dover necessariamente dotarsi di un abbonamento a Creative Cloud.

Le versioni web di entrambi questi software consentiranno di visualizzare alcuni strumenti basilari di modifica, in modo da poter apportare piccole migliorie senza dover avviare le app su desktop.

Estendere le funzionalità di Illustrator e Photoshop al web aprirà quindi nuove possibilità agli utenti, con un impatto sostanzialmente positivo su tutto il processo creativo, semplificandolo e rimuovendo alcune complicazioni logistiche che spesso possono limitare la creatività degli artisti digitali.

L’interfaccia di Photoshop sul browser (click per ingrandire)

Come provare Photoshop e Illustrator su browser

Entrambe le versioni di Photoshop e Illustrator sono già accessibili, seppur ancora in beta test. In entrambi i casi, per potere provare in anteprima questi software è necessario disporre di un abbonamento attivo a Creative Cloud.

Chi volesse provare Photoshop su browser, potrà fare riferimento a quanto descritto a questo link. Illustrator è invece unicamente disponibile come private beta, per la quale è necessario richiedere l’accesso (tutti i dettagli sono reperibili qui).

È bene infine precisare che entrambe le versioni sono disponibili in varie lingue (tra cui c’è anche l’italiano), ma supportano attualmente i soli browser Chrome e Edge.

Per saperne di più, rimandiamo al post dedicato sul blog di Adobe.

Fonte: Adobe Blog