Purple Fox utilizza FatalRAT e migliora l’arsenale di malware

Programmazione di base. La guida base alla programmazione vi fornirà gli strumenti logici e pratici per poter affrontare lo studio dei linguaggi di programmazione con maggiore sicurezza. Si parte con brevi cenni alla storia della programmazione per poi affrontare argomenti via via più articolati come la scelta del giusto linguaggio, i diagrammi di flusso e i costrutti sintattici fondamentali (variabili, funzioni, tipi di dati, operatori, parole chiave).