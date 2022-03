Mini PC con processore Intel e 4 GB di RAM ad un prezzo FOLLE su Amazon

In offerta ora su Amazon un mini PC con tecnologia Intel dalle prestazioni eccezionali. Parliamo di un prezzo davvero irrisorio: puoi acquistare questo prodotto spendendo solo 149 euro per una soluzione desktop minimale, potente e sopratutto di buona marca. Il processore Intel Celeron 3060 ha prestazioni stabili e velocità di esecuzione più elevate rispetto agli altri processori della stessa fascia di prezzo. Parliamo di 2 Mb di cache e 1,6 GHz di frequenza di base, fino a 2,48 GHz con la possibilità di adattarsi rapidamente in base al carico di lavoro. Questa versione ha Windows 10 preinstallato a 64 bit e supporta la più recente connessione wireless Wi-Fi dual-band 2.4G/5G.

Aggiornamenti importanti anche per quanto riguarda la RAM, ora sono presenti 4 GB + 64 GB tramite SD. Ma se si vuole espandere la capienza nel caso si può aggiungere un SSD SATA M.2_2280 (fino a 1 TB), o una scheda SD micro da 128 GB che non è inclusa.

La tecnologia grafica del Mini PC Intel supporta anche la riproduzione di video 4K (3840 x 2160). Il connettore HDMI/VGA può collegare facilmente due display, fornendo così un’eccellente connettività e raddoppiando l’efficienza del lavoro. Presente anche un USB 3.0 e il Bluetooth 4.2 per collegare facilmente le periferiche (tastiera, mouse, ecc.), permettendoti di controllare il mini PC anche senza fili.

Puoi acquistare questo mini PC cliccando su questo link e approfittare della spedizione Prime garantita di Amazon.