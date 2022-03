KDE Plasma 5.25: sono in arrivo diverse novità

Il team di coder dell’ambiente grafico KDE ha da poco rilasciato una nuova minor release del progetto, ovvero Plasma KDE 5.24.1. Tuttavia i developer di tale desktop environment, basato sulle librerie grafiche Qt5, non si stanno di certo adagiando sugli allori e si sono già messi all’opera sulla prossima build di KDE. Proprio in questi giorni lo sviluppatore Nate Graham ha pubblicato un articolo sul suo blog personale dove aggiorna la communiy di utenti sui progressi fatti in questo periodo. Secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore ci sono diverse novità in arrivo per la futura release di KDE Plasma 5.25.

Il team di KDE sta infatti lavorando su diverse nuove feature. Ad esempio una delle più interessanti riguarda Kate, l’editor di testo di rifermento dell’ambiente grafico. Questo programma beneficia di una nuova interactive path-based navigation bar che mostra il percorso della directory del documento aperto dall’utente, consentendo anche di passare da un file all’altro semplicemente cliccando sulle varie cartelle. Inoltre ora è possibile configurare uno schema colori personalizzato da applicazione anche alla title bar e all’intera header area.

Per KDE Plasma 5.25 sono previsti anche diversi fix riguardanti la GUI (Graphical User Interface) del parco applicazioni del desktop environment. Le notifiche dei Ark, il tool per la compressione/decompressione dei file di KDE integrato nel file manager Dolphin, sono state rese più in linea con lo stile del sistema ed ora sono esteticamente più gradevoli rispetto alle precedenti build. Novità in arrivo anche per il tool dedicato alla gestione del Firewall, che adesso integra una nuova funzione semplificata per l’aggiunta delle regole di connessione. L’utente non sarà più obbligato ad indicare manualmente la porta o altri dettagli tecnici, anche se rimane comunque la possibilità di farlo selezionando l’opzione “Avanzate”, ma basterà semplicemente selezionare il programma a cui desideriamo dare il permesso di accedere ad internet e cliccare su “Crea” per abilitare la nuova regola del Firewall.