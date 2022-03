Introduzione alla ricerca UX: corso in offerta a 10,90€

Quella della ricerca UX è un’esperienza digitale tanto affascinante quanto complessa. Il suo obiettivo principale è identificare con una certa tempestività ed efficacia quelli che sono i problemi incontrati dall’utenza che naviga in rete, affinché possano affrontarli con semplicità ed imparare ad utilizzare tutte le tecnologie digitali più recenti. Questo processo di ricerca deve certamente essere affrontato con la guida di un esperto: Patricia Reiners, designer UX freelance che ha lavorato con diverse aziende leader, ha affidato ad un corso Domestika tutta la sua esperienza all’interno di questo settore in continua evoluzione. Il corso si trova al momento, in occasione dei Mid Season Sale, in offerta al prezzo speciale di soli 10,90 euro invece di 59,90.

Introduzione alla ricerca UX: cosa include il corso?

Imparerai, come prima cosa, le basi dell’esperienza utente (in breve “UX”, ovvero “user experience): strumenti e risorse ti aiuteranno a condurre la tua primissima ricerca sull’utenza. Dopo la teoria base, è il momento di scrivere il tuo primo piano di ricerca UX. Imparerai così a definire i tuoi obiettivi, sviluppare ipotesi e al tempo stesso mettere in pratica un corretto metodo di ricerca, che si differenzia a seconda del tipo di problema che va risolto. Una ricerca di successo è dettata dai partecipanti giusti. Perciò affinché i tuoi feedback siano corretti, capirai come sviluppare una personale “guida alla discussione”.

Raccolte le informazioni necessarie, il passo successivo è elaborarle e discutere i risultati con i membri del team. Per farlo dovrai sviluppare visivamente tali informazioni creando una “mappa di affinità” che ti aiuterà a creare personaggi utente (una sorta di profilo) ben distinti. Così sarai in grado di identificare in maniera concreta tutte le diverse opportunità e presentare soluzioni uniche a seconda dei bisogni specifici di ogni utente. Il corso è rivolto principalmente a designer e sviluppatori, ma anche a coloro che desiderano entrare a far parte di questo mondo. Non è richiesta né pregressa esperienza nel settore, né alcun requisito particolare.

Il corso, lo ricordiamo, si trova al momento in offerta a soli 10,90 euro invece di 59,90 ed include ben 16 videolezioni on-demand ad accesso illimitato per seguire il corso quando e dove vuoi tu.